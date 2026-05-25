Ολυμπιακός: Ξέφρενο πάρτι με συνθήματα, καπνογόνα και βεγγαλικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την κατάκτηση της Euroleague 

Στα κόκκινα βάφτηκε όλη η Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026) μετά την ανατρεπτική νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four. Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κερδίσουν την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, σε έναν αγώνα – «θρίλερ», με ένα τεράστιο – κατακόκκινο γλέντι να στήνεται τα ξημερώματα τόσο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά όσο και σε κάθε άλλη «γωνιά» της Ελλάδας.



Κόρνες, φωνές, κομφετί, καπνογόνα στα χρώματα της ομάδας αλλά και βεγγαλικά, περιγράφουν το πάρτι που έστησαν οι Ολυμπιακοί, από τον Πειραιά μέχρι τη Χαλκίδα, τη Λαμία, την Καλαμάτα, την Πάτρα το Ηράκλειο αλλά και τον Βόλο. Φίλαθλοι και οπαδοί ζητωκραύγαζαν για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four επί της «βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης, βλέποντας τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους πρωταθλητές να σηκώνουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιό τους.

Δείτε εδώ το πάρτι που στήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τους 100.000 Ολυμπιακούς.



Στη Χαλκίδα, χιλιάδες άτομα άναψαν καπνογόνα και τραγουδούσαν το «Είσαι στο μυαλό», μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.

Στην Πάτρα, δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα, οι φίλαθλοι κατέβηκαν στην πλατεία Γεωργίου, κλείνοντας τους δρόμους και φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα τους.

Ντυμένοι στα κόκκινα γιόρτασαν μέχρι το πρωί.

Παρόμοια εικόνα και στην Καλαμάτα.

Αφού ο Ολυμπιακός βγήκε ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης, φίλαθλοι κατέβηκαν στην πλατεία Καλαμάτας χορεύοντας και χειροκροτώντας ενώ στη συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι την παραλία για να συνεχίσουν εκεί το γλέντι.

Στη Λαμία από την άλλη, οι φίλαθλοι κατέβηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και στην Πλατεία Διάκου, κλείνοντας τους δρόμους και «καίγοντας» όλη την πόλη.

Στον Βόλο, οι φίλαθλοι γιόρτασαν την νίκη τους με έναν διαφορετικό τρόπο.

Μετά την μεγάλη νίκη, κάποιοι από αυτούς δεν άντεξαν την συγκίνηση και βούτηξαν στο λιμάνι του Βόλου για να γιορτάσουν.

Οι υπόλοιποι τους καμάρωναν από την παραλία, ανάβοντας καπνογόνα και ουρλιάζοντας συνθήματα.

Στα Γιάννενα από την άλλη, οι φίλαθλοι μετέτρεψαν την πόλη σε ερυθρόλευκη.

Ξεχύθηκαν στους δρόμους φορώντας κόκκινες εμφανίσεις, άναψαν βεγγαλικά και καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα κάτω από τον γιαννιώτικο ουρανό.

Και το Ηράκλειο «χόρεψε» σε ερυθρόλευκους χορούς μιας και οι φίλαθλοι κατέκλυσαν πλατείες και κεντρικούς δρόμους, κυματίζοντας σε κάθε γωνιά σημαίες του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας της.

Η ατμόσφαιρα ήταν αποθεωτική σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τους φίλαθλους να γιορτάζουν την μεγάλη επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης.