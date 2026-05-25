Ολυμπιακός: Ατελείωτο πάρτι για τους κατακτητές της Euroleague – 100.000 οπαδοί αποθέωσαν Μπαρτζώκα και παίκτες στον Πειραιά

Μια αναμονή 13 ετών έλαβε τέλος με τον πιο ηχηρό και εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ολυμπιακός θριαμβευτής, νικητής, πρωταθλητής Ευρώπης επί ελληνικού εδάφους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά πως ήταν η κορυφαία της Euroleague και σήκωσε για 4η φορά στην ιστορία της στο βαρύτιμο τρόπαιο, δίνοντας απίστευτη χαρά στους χιλιάδες οπαδούς της.

Μπορεί να μην έγινε το ίδιο εύκολα όπως στον ημιτελικό του Final Four, κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, μπορεί να αγχώθηκε, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 και να κατακτήσει την 4η Euroleague της ιστορίας του μέσα στο “T-Center” του Παναθηναϊκού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να φέρνει στον Πειραιά για δεύτερη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, όπως είχε κάνει στις πρώτες κατακτήσεις της ομάδας ο Ντούσαν Ίβκοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σφύριγμα της λήξης έφερε έκρηξη χαράς στον Ολυμπιακό και τους φίλους του, αλλά και παράλληλα δάκρυα για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας, που όμως ήρθε μετά από σερί “σφαλιάρες” σε Final Four. Οι Πειραιώτες παρέμειναν πιστοί στο μεγάλο τους στόχο όλα αυτά τα χρόνια και το βράδυ της 24ης Μαΐου μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, κατάφεραν να… τρυπήσουν για μια ακόμα φορά το μπασκετικό ταβάνι της Ευρώπης και να ανέβουν στην κορυφή.

Τα “φαντάσματα” του Βελιγραδίου, του Κάουνας και του Άμπου Ντάμπι δεν ξορκίστηκαν καθόλου εύκολα, με την Ρεάλ Μαδρίτης να προσπαθεί να χαλάσει το “πάρτι του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες όμως ήταν αποφασισμένοι και κάθισαν στο “θρόνο” της Euroleague. Ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή ψηλά και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει ένα ατελείωτο γλέντι σε όλη την Ελλάδα, με τον ύμνο της ομάδας να ακούγεται παντού!

Όταν το “πάρτι” στο glass floor τελείωσε, όταν οι περίπου 20.000 φίλοι της ομάδας έφυγαν από τις εξέδρες του “T-Center”, τότε οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στο “σπίτι” της ομάδας, στον Πειραιά. Οι εικόνες που δημιούργησαν οι ερυθρόλευκοι οπαδοί ήταν συγκλονιστικές και ανέδειξαν το μεγαλείο της στιγμής αλλά και του συλλόγου. Το Newsit.gr ήταν εκεί και σας μετέφερε τις στιγμές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή του Ολυμπιακού πήγε στο ξενοδοχείο της για να… αλλάξει οχήματα. Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν σε ανοικτό πούλμαν και λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) ξεκίνησαν την πορεία τους προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 100.000 φίλοι της ομάδας, για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την κατάκτηση της Euroleague. Φυσικά, οι φίλοι της ομάδας συνόδευσαν το πούλμαν μέχρι το κεντρικό σημείο των πανηγυρισμών.

Εκατοντάδες μηχανάκια ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή και σταδιακά ο αριθμός τους αυξανόταν συνεχώς, σχηματίζοντας μια ατελείωτη πομπή. Στη Συγγρού η ροή έγινε συνεχής, τα μηχανάκια πλέον χιλιάδες, και ο δρόμος φωτίστηκε από καπνογόνα και φώτα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι το κέντρο του Πειραιά.

Φτάνοντας στον Πειραιά, μετά τις 4 το χάραμα, τα γύρω στενά και τα μπαλκόνια είχαν γεμίσει ασφυκτικά, με πυροτεχνήματα, καπνογόνα και συνεχή συνθήματα να συνοδεύουν την άφιξη της αποστολής.

Οι παίκτες πανηγύριζαν πάνω στο πούλμαν, ανταποδίδοντας την υποδοχή, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέγραφε στιγμές με το κινητό του, χαιρετούσε τον κόσμο και το… ζούσε σαν μικρό παιδί, φωνάζοντας συνθήματα μαζί με τους οπαδούς. Στο κέντρο της προσοχής, φυσικά, βρέθηκαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι σήκωσαν το τρόπαιο μπροστά στο πλήθος, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Το πούλμαν έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο στις 04:30, έπειτα από μια διαδρομή που κράτησε 1,5 ώρα. Ο Πειραιάς υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητή Ευρώπης, σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Πειραιάς “σείστηκε” από τον όγκο των οπαδών που μαζεύτηκε και τον παλμό που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση του Κώστα Παπανικολάου με το τρόπαιο στα χέρια. Ο αρχηγός των “ερυθρόλευκων” δεν το σήκωσε ο ίδιος. Προχώρησε προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα, του πρόσφερε την κούπα και ο προπονητής του Ολυμπιακού -φορώντας πάντα τη φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου- την ύψωσε στον ουρανό του Πειραιά λίγο μετά τις 05:00. Αποθέωση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να τραγουδάει μαζί με τον κόσμο συνθήματα της ομάδας!

Η στιγμή προκάλεσε νέο κύμα ενθουσιασμού στην πλατεία, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Η ομάδα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σημείο, με παίκτες και τεχνικό επιτελείο να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο την κατάκτηση της 4ης Euroleague.

“Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα” δήλωσε από μεριάς του ο συγκινημένος και βραχνιασμένος, Κώστας Παπανικολάου.

Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς που παρέμειναν μέχρι το πρωί, οι Αγγελόπουλοι τόνισαν πως η ομάδα θα μπει στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε πως «ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι πρωταθλητής Ευρώπης» και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, λέγοντας πως «όλα γίνονται για εσάς».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησε με συγκίνηση, τονίζοντας ότι «όσα ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει» και πως «θέλουμε να το ξαναζήσουμε -πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».

«Καλησπέρα κι από μένα. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί όταν γυρνούσα από τις ΗΠΑ και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές τις στιγμές», είπε εμφανώς φορτισμένος ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον κόσμο να τον διακόπτει φωνάζοντας ρυθμικά «Σάσα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα».

Κλείνοντας, έστειλε και το μήνυμα για τη συνέχεια, δείχνοντας πως η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί: «Ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί να μη μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα». Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που ο Βούλγαρος διεθνής προσπάθησε να… οργανώσει τους φίλους της ομάδας, για να φωνάξουν όλοι μαζί συνθήματα του Ολυμπιακού.

Η βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο ολοκλήρωσε με τον πιο συμβολικό τρόπο την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, μέσα σε αποθέωση και προσμονή για τη νέα εποχή του συλλόγου.