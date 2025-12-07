ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2: Ο Πασάς με πέναλτι στο 98′ «εκτέλεσε» τους πράσινους και λύτρωσε τους γηπεδούχους

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ισόπαλος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας με τον Πασά να ευστοχεί σε πέναλτι στο 98′ και να κάνει το τελικό 2-2 στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μπακασέτας είχε κάνει την ανατροπή για τον Παναθηναϊκο με πέναλτι στο 73′, όμως ο Πασάς είχε και αυτός την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα για την ΑΕΛ Novibet και δεν την άφησε ανεκμετάλλευτη.

Οι «βυσσινί» στο ημίχρονο της αναμέτρησης εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας προς τον Ευαγγέλου, αναφέροντας ότι είναι άθλια τη διαιτησία του και υποψήφια για όσκαρ.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ χαμηλό ρυθμό και χρειάστηκε να φτάσει στο 12′ για την πρώτη τελική προσπάθεια. Ο Τετέ ήταν αυτός που απείλησε για πρώτη φορα με αριστερό πλασέ, που μπλόκαρε εύκολα ο Αναγνωστόμπουλος.

Ο Τουμπά ήταν πρωταγωνιστής στη δεύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκούτ στη Λάρισα, με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, η οποία όμως κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Η ΑΕΛ Novibet στην πρώτη της καλή στιγμή στο παιχνίδι άνοιξε το σκορ. Ο Μλαντένοβιτς έκανε σοβαρό λάθος, γλιστρώντας στο χώρο του κέντρου, δίνωντας την ευκαιρία στον Στάικο να προωθήσει το παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Αυτός έδωσε στον Γκαράτε, που σούταρε με δύναμη. Ο Κότσαρης απομάκρυνε, όμως η μπάλα πήγε πάνω στον Πέρες, που σε κεν΄ξη εστία έκανε το 1-0.

Οι πράσινοι απάντησαν άμεσα με τρομερή κεφαλιά του Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Μλαντένοβιτς και με κεφαλιά «δυναμίτη» νίκησε τον Αναγνωστόπουλο και έστειλε τις ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Η ΑΕΛ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Αποστολάκης έκανε ωραία κούρσα και έδωσε στον Χατζηστραβό, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Κότσαρη.

Ο Τετέ στο 66′ έχασε την πρώτη ευκαιρία των πρασίνων στο δεύτερο ημίχρονο, με αριστερό πλασέ που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Αναγνωστόπουλος.

Στο 69′ ο Ζαρουρί βρέθηκε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Φερίγκρα. Ο Ευαγγέλου αρχικά δεν έδωσε την παράβαση, όμως μετά από παρέμβαση του VAR αποφάσισε να δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και ολοκλήρωσε την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Τετέ να καθαρίσει» την αναμέτρηση στο 89′, όμως ο βραζιλιάνος άργησε να πλασάρει και ο Κότσαρης κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ του και να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή στην αναμέτρηση.

Η απόκρουση του Αναγνωστόπουλου είχε μεγάλη αξία, καθώς η ΑΕΛ Novibet στις καθυστερήσεις κέρδισε πέναλτι. Ο Μλαντένοβιτς τράβηξε τη φανέλα του Πασά και μετά από υπόδειξη του VAR, ο Ευαγγέλου είδε τη φάση και έδωσε πέναλτι. Μάλιστα, ο Σέρβος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τους πράσινους.

Ο Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση και στέλνοντας τον Κότσαρη από τη αντίθετη πλευρά έκανε το 2-2 για να δώσει έναν πολύ σημαντικό βαθμό στην ομάδα του στη μάχη της παραμονής.

Οι «βυσσινί» έφτασαν τους 8 βαθμούς στη Super League και είναι στην 13η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός με 19 παρέμεινε έκτος, αναμένοντας και το αποτέλεσμα του ντέρμπι ΠΑΟΚ -Άρης.

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (64′ Κοβάσεβιτς), Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης (64′ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Φερίγκρα, Πέρες (75′ Σουρλής), Στάικος, Γκαράτε, Αντράντα (75′ Ατανάσοβ), Χατζηστραβός (81′ Πασάς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (80′ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί (80′ Ντέσερς), Τετέ (90+11′ Γέντβαϊ), Σβιντέρσκι (58′ Πάντοβιτς)