ΑΕΛ Novibet: «Ο Ευαγγέλου δίνει τα ρέστα του υπέρ του Παναθηναϊκού»

«Απαράδεκτος με όσκαρ άθλιας διαιτησίας» έγραψαν οι γηπεδούχοι
Ευαγγέλου
Ο Ευαγγέλου αποβάλλει τον Γενικό Αρχηγό της ΑΕΛ Novibet/(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΛ Novibet είχε παράπονα από τον Ευαγγέλου στο πρώτο μέρος του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό και εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας προς τον κ. Λανουά.

«Ο διαιτητής κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet» τονίζουν οι γηπεδούχοι στην ανακοίνωσή τους στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση των γηπεδούχων

«Το σερί των κακών διαιτησιών για την ΑΕΛ Novibet δυστυχώς συνεχίζεται… Απαράδεκτος Ευαγγέλου με όσκαρ άθλιας διαιτησίας, δίνει τα ρέστα του υπέρ των φιλοξενουμένων. Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet.

Επιτέλους ξυπνήστε κ. Λανουά! Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθουμε».

