ΑΕΛ Novibet: Παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς από τον πάγκο των «βυσσινί»

Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν είναι πλέον προπονητής της ΑΕΛ Novibet, καθώς οι Θεσσαλοί με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν για τη λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή.

Μπορεί η ΑΕΛ Novibet να πήρε θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της ομάδας της Λάρισας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ για την αποχώρηση του Μαλεζά

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα».