ΑΕΛ Novibet: «Σφαγιαστική η διαιτησία του Σιδηρόπουλου»

Η ΑΕΛ Novibet έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά στη 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης, τα οποία εξέφρασε και στην ΚΕΔ.

Με επιστολή της προς την ΚΕΔ, η ΑΕΛ Novibet χρησιμοποίησε “σκληρή γλώσσα” κατά του διαιτητή, Τάσου Σιδηρόπουλου, ο οποίος και άφησε τους Θεσσαλούς με 10 παίκτες στο ματς με την Κηφισιά.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ Novibet

Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας

Αρχιδιαιτητή κ. Stephane Laurent Lannoy

Αγαπητοί κύριοι,

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με την παρούσα επιστολή της και με γνώμονα πάντα την ανάδειξη του αθλήματος που συμμετέχει το ποδόσφαιρο και πιστεύοντας ότι πάντα η συνεισφορά της σε αυτό και το ευ αγωνίσθεσαι, θα ήθελε με απόλυτο σεβασμό στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να αναφέρει τα όσα διαδραματίστηκαν στο χθεσινό εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά με την άκρως σφαγιαστική διαιτησία του Σιδηρόπουλου που τα τελευταία 15 χρόνια έχει δείξει επανειλημμένως το μένος του κατά της ομάδας μας, μας υποχρεώνει να διαμαρτυρηθούμε έντονα και να ζητήσουμε επίσημα από την ΚΕΔ να μην ξανά ορίσει τον συγκεκριμένο διαιτητή σε κανένα παιχνίδι της ομάδας μας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο διαιτητής Σιδηρόπουλος σε όλο το πρώτο ημίχρονο με ανάποδα φάουλ προσπαθούσε να ανακόψει τον ρυθμό της ΑΕΛ Novibet (επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι των ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς δίχως να βγάζει καμία κίτρινη κάρτα) και με τις αποφάσεις του να εκνευρίσει τους παίκτες της ομάδας μας που είχαν τον έλεγχο του αγώνα και δημιουργούσαν σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν.

Στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ η ομάδα μας προηγήθηκε στο σκορ, ο διαιτητής Σιδηρόπουλος συνέχισε να προκαλεί με τις αποφάσεις του, που διαμόρφωσαν με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα και στέρησαν από την ΑΕΛ Novibet δύο πολύτιμους βαθμούς.

Οι τρεις χαρακτηριστικές φάσεις του δευτέρου ημιχρόνου είναι οι εξής: Στο 54′ ο Σιδηρόπουλος δείχνει κίτρινη κάρτα στο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Novibet Ιβάν Μασόν για καθυστέρηση τριών δευτερολέπτων στην εκτέλεση πλαγίου άουτ, ενώ ο κανονισμός είναι σαφέστατος πως σε αυτή την περίπτωση δίνεται αλλαγή πλαγίου στην αντίπαλη ομάδα.

Στο 63′ ο Σιδηρόπουλος δεν δίνει κίτρινη κάρτα στον Λούκας Βιγιαφάνεζ της Κηφισιάς (έχει ήδη μία κίτρινη κάρτα) για επικίνδυνο παιχνίδι στο ποδοσφαιριστή μας Γιάνι Ατανάσοφ, καθώς ο ποδοσφαιριστής ΑΕΛ Novibet πήρε την κεφαλιά και ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων σηκώνει ψηλά το πόδι και κλωτσάει στον αγκώνα τον ποδοσφαιριστή της Λαρισινής ομάδας που τραυματίστηκε.

Στο 65′ ο Σιδηρόπουλος δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Novibet, Ιβάν Μασόν (και τον αποβάλει από τον αγώνα) για φάουλ στον Σόουζα και ενώ έχει προηγηθεί παρατεταμένο τράβηγμα της φανέλας του Γάλλου αμυντικού μας από τον παίκτη της Κηφισιάς.

Όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα ανάποδα σφυρίγματα εις βάρος της ομάδας μας από τον Σιδηρόπουλο, μας βάζουν σε διαφορετικές σκέψεις μια και είναι φανερό ότι ο τρόπος λειτουργίας του δείχνει ότι λειτουργεί υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet

Νταβέλης Ιωάννης

Πρόεδρος ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet