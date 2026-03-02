Africafoot: «Ο Στίβεν Ενσίμπα βρίσκεται στα ραντάρ του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του Στίβεν Ενσίμπα για το καλοκαίρι, με τον Γάλλο επιθετικό να έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Κραϊόβα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το Africafoot, ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Στίβεν Ενσίμπα, ο οποίος και εκτιμάται ότι κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 29 του χρόνια, ο Γάλλος επιθετικός πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του, έχοντας 12 γκολ σε 34 παιχνίδια, με απολογισμό 12 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει πάντως πλήρης στην “γραμμή κρούσης” της ομάδας, αφού πέραν του αρχισκόρερ Ελ Κααμπί, διαθέτει στο ρόστερ και τον Ταρέμι, με νέα προσθήκη τον Κλέιτον.