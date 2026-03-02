Αθλητικά

Africafoot: «Ο Στίβεν Ενσίμπα βρίσκεται στα ραντάρ του Ολυμπιακού»

Στη λίστα του Ολυμπιακού φαίνεται ότι βρίσκεται ο 29χρονος Γάλλος επιθετικός
Ο Ενσίμπα
Ο Ενσίμπα σε αγώνα της Κραϊόβα / Constantin Stefan/picture-alliance/dpa/AP Images

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του Στίβεν Ενσίμπα για το καλοκαίρι, με τον Γάλλο επιθετικό να έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Κραϊόβα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το Africafoot, ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Στίβεν Ενσίμπα, ο οποίος και εκτιμάται ότι κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Στα 29 του χρόνια, ο Γάλλος επιθετικός πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του, έχοντας 12 γκολ σε 34 παιχνίδια, με απολογισμό 12 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει πάντως πλήρης στην “γραμμή κρούσης” της ομάδας, αφού πέραν του αρχισκόρερ Ελ Κααμπί, διαθέτει στο ρόστερ και τον Ταρέμι, με νέα προσθήκη τον Κλέιτον.

