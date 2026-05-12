Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Στιβ Κερ

Ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τα επόμενα χρόνια με την ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους με συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας.

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Στιβ Κερ συμπορεύονται από το 2014 και έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το NBA τέσσερις φορές (2015, 2017, 2018, 2022) με τη μυθική ομάδα, όπου πρωταγωνιστούσαν οι Κάρι, Τόμπσον και Γκριν και τον Ντουράντ να είναι στο ρόστερ από το 2016 έως το 2019.

Ο Αμερικανός παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της λίγκας με το νέο του συμβόλαιο να έχει ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 17,7 εκατομμύρια δολάρια.