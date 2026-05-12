Αθλητικά

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Στιβ Κερ

Νέο συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας για τον σπουδαίο Αμερικανό προπονητή στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο
Ο Στιβ Κερ
Ο Στιβ Κερ σε ματς των Γουόριορς/ Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τα επόμενα χρόνια με την ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους με συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας.

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Στιβ Κερ συμπορεύονται από το 2014 και έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το NBA τέσσερις φορές (2015, 2017, 2018, 2022) με τη μυθική ομάδα, όπου πρωταγωνιστούσαν οι Κάρι, Τόμπσον και Γκριν και τον Ντουράντ να είναι στο ρόστερ από το 2016 έως το 2019.

Ο Αμερικανός παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της λίγκας με το νέο του συμβόλαιο να έχει ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 17,7 εκατομμύρια δολάρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
272
172
87
85
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo