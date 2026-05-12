Λεμπρόν Τζέιμς: «Δεν ξέρω αν θα αποσυρθώ, θα μάθετε όταν έρθει η ώρα»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς «σκουπίστηκαν» από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στα πλέι οφ του NBA και ο Λεμπρόν Τζέιμς στις δηλώσεις του άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι στους Λέικερς από το 2018 και έχει κατακτήσει το NBA το 2020, ενώ έχει άλλες τρεις κατακτήσεις με Χιτ (2012, 2013) και Καβαλίερς (2016) και όλοι στις ΗΠΑ περιμένουν με αγωνία αν θα πάρει την απόφαση να αποσυρθεί στα 41 του χρόνια.

Ο Αμερικανός σταρ του NBA σε ερώτηση για το μέλλον απάντησε: «Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον… Θα επιστρέψω και θα επαναπροσδιορίσω τις σκέψεις μου με την οικογένειά μου, θα μιλήσω μαζί τους, θα περάσω λίγο χρόνο μαζί τους και όταν έρθει η ώρα, θα ξέρετε τι θα αποφασίσω να κάνω».

LeBron James on his future:



“I don’t know what the future holds for me … I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026

Μένει λοιπόν να φανεί αν η 23η σεζόν που ολοκλήρωσε στο NBA θα είναι η τελευταία του ή αν θα συνεχίσει να παλεύει στο παρκέ για να κατακτήσει και πέμπτο δαχτυλίδι.