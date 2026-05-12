Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2: Λούκμαν και Σόρλοθ χάρισαν το τρίποντο στους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε 2-1 στην έδρα της Οσασούνα για την 36η αγωνιστική της La Liga χάρη στα γκολ των Λούκμαν και Σόρλοθ και έφτασε τους 66 βαθμούς στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Αντεμόλα Λούκμαν άνοιξε το σκορ στο 15′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έβαλε την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ρόλο οδηγού κόντρα στην Οσασούνα. Ο Αλεξάντερ Σόρλοθ στο 71′ με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Μάρκος Γιορέντε έκανε το 2-0 στην Παμπλόνα.

Ο Γιορέντε αποβλήθηκε στο 79′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα η ομάδα του Σιμεόνε να δεχθεί πίεση στο φινάλε, με την Οσασούνα να μειώνει σε 1-2 με τον Μπάρχα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή και η Ατλέτικο πανηγύρισε τη νίκη.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στην 4η θέση της La Liga με 66 βαθμούς και στο -3 από την Βιγιαρεάλ, με τις δύο ομάδες να αναμένεται να παλέψουν μέχρι το φινάλε για την 3η θέση. Η Οσασούνα είναι στην 11η θέση με 42 βαθμούς και στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού σε μία τρελή μάχη με 8 ομάδες να είναι σε απόσταση τριών βαθμών.