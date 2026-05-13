Σπερς – Τίμπεργουλβς 126-97: Ιστορικός Γουεμπανιάμα και 3-2 για την ομάδα του Σαν Αντόνιο στα ημιτελικά της Δύσης

Μία νίκη μακριά από τους τελικούς Δύσης στο NBA οι Σπερς! Με ηγετική εμφάνιση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, η ομάδα από το Σαν Αντόνιο επικράτησε των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με το εμφατικό 126-97 και έκανε το 3-2 στη σειρά.

Λίγες ώρες μετά την αποβολή του στο game 4 της σειράς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε στο παρκέ και ήταν εκπληκτικός. 27 πόντοι, 17 ριμπάουντ (career-high στα πλέι οφ), 5 ασίστ και 3 τάπες για ένα ιστορικό double double από τον Γάλλο ψηλό.

Ο Γουεμπανιάμα έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία που καταγράφει τουλάχιστον 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε αγώνα πλέι οφ του NBA. Σε ηλικία 22 ετών και 128 ημερών, μπαίνει σε μια ελίτ λίστα δίπλα σε δύο θρύλους του παιχνιδιού: τον Μάτζικ Τζόνσον και τον Λούκα Ντόντσιτς, που το είχαν πετύχει σε μικρότερη ηλικία.

Για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ξεχώρισαν οι Κέλντον Τζόνσον (21 πόντους), ΝτεΆαρον Φοξ (18 πόντους) και Στέφον Καστλ (17 πόντους).

Ο Άντονι Έντουαρντς ολοκληρώνει το παιχνίδι με 20 πόντους για τους Τίμπεργουλβς, ενώ οι Ραντλ και ΜακΝτάνιελς σημείωσαν από 17, χωρίς όμως να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Μινεσότα για το Game 6, όπου οι Τίμπεργουλβς καλούνται να αντιδράσουν για να μην αποκλειστούν στα ημιτελικά της Δύσης.