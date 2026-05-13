Αθλητικές μεταδόσεις με Βαλένθια – Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

Γεμάτο αθλητικές μεταδόσεις το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (13.05.2026). Ξεχωρίζει το game 5 Βαλένθια – Παναθηναϊκός, τα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τα πλέι οφ της Super League, το Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για τα προημιτελικά της GBL αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου Ιταλίας, Λάτσιο – Ίντερ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Stoiximan Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός Playoff

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ολλανδία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

20:00 Novasports Start Εσπανιόλ – ΜπιλμπάοLa Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

20:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη La Liga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπρέσια – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

22:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 Novasports 2HD Λάτσιο – Ίντερ Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Φόλκερκ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόκπορτ – Στίβενεϊτζ EFL League One

22:30 Novasports 5HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga

22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σαραγόσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

22:30 Novasports 4HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga