Ροντινέι: «Όσο είμαι στον Ολυμπιακό θα δίνω και τη ζωή μου»

Ο Ροντινέι που έχει σκοράρει στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ της Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνιζόμενος ως δεξιός χαφ έκανε ανάρτηση στα social media για να δείξει για ακόμα μία φορά την αφοσίωσή του στους Πειραιώτες.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ροντινέι, αγωνίζεται από το 2022 στους ερυθρολεύκους και έχει δεθεί με τους φίλους της ομάδας ανέφερε στο μήνυμά του ότι δεν γνωρίζει για πόσο θα αγωνίζεται στους Πειραιώτες, όμως τόνισε ότι θα δίνει σε κάθε ματς τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω σε αυτόν τον σύλλογο, αλλά όσο είμαι εδώ, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό μέχρι το τέλος, με πόνο και τραυματισμό, θα δώσω την ζωή μου! Μόνο Ολυμπιακός, στις νίκες και στις ήττες, για πάντα θα τα δίνω όλα για εσάς! Ευχαριστώ», έγραψε στα ελληνικά ο Βραζιλιάνος.

View this post on Instagram A post shared by Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα δύο ματς πριν την ολοκλήρωση της σεζόν και θα παλέψει με τον ΠΑΟΚ για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο πρώτος αγώνας είναι με τον Παναθηναϊκό (13/05/26, 19:30) στο Καραϊσκάκης και ο δεύτερος με την ΑΕΚ (17/05/26, 19:30) εκτός έδρας.