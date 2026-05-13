Κριστιάνο Ρονάλντο: Viral η αντίδραση του Πορτογάλου μετά τη μυθική γκάφα του Μπέντο, που έφερε την αναβολή στέψης της Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να το πιστέψει! Η Αλ Νασρ κρατούσε στα χέρια της ένα “τρίποντο” που θα της χάριζε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, όμως μία μυθική γκάφα του τερματοφύλακα Μπέντο κράτησε ζωντανή την Αλ Χιλάλ, με το ντέρμπι κορυφής να λήγει 1-1.

Ο Μπέντο έκανε μία τραγική έξοδο στην τελευταία φάση του αγώνα (90+9′) και όχι μόνο δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα, αλλά αντίθετα την έστειλε στα δίχτυα της Αλ Νασρ για το 1-1 της Αλ Χιλάλ, με τους συμπαίκτες του να κοιτούν απορημένοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο -ο οποίος είχε βγει αλλαγή λίγο νωρίτερα- και κοιτούσε αποσβολωμένος από τον πάγκο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σηκώσει ακόμα κάποιο τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, αν και έχει “ματώσει” τα αντίπαλα δίχτυα.





INACREDITÁVEL!



LATEREIO COBRADO, BENTO FALHA E O HILAL EMPATA NO ÚLTIMO LANCE DO JOGO! pic.twitter.com/izJtQ5rCLi — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 12, 2026

Cristiano Ronaldo after the full-time whistle pic.twitter.com/A9Z90TtNMz — CentreGoals. (@centregoals) May 12, 2026

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται στο +5 από την Αλ Χιλάλ με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.