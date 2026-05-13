Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Viral η αντίδραση του Πορτογάλου μετά τη μυθική γκάφα του Μπέντο, που έφερε την αναβολή στέψης της Αλ Νασρ

Η απογοήτευση στο βλέμμα του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να κρυφτεί
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Hamad I Mohammed
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να το πιστέψει! Η Αλ Νασρ κρατούσε στα χέρια της ένα “τρίποντο” που θα της χάριζε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, όμως μία μυθική γκάφα του τερματοφύλακα Μπέντο κράτησε ζωντανή την Αλ Χιλάλ, με το ντέρμπι κορυφής να λήγει 1-1.

Ο Μπέντο έκανε μία τραγική έξοδο στην τελευταία φάση του αγώνα (90+9′) και όχι μόνο δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα, αλλά αντίθετα την έστειλε στα δίχτυα της Αλ Νασρ για το 1-1 της Αλ Χιλάλ, με τους συμπαίκτες του να κοιτούν απορημένοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο -ο οποίος είχε βγει αλλαγή λίγο νωρίτερα- και κοιτούσε αποσβολωμένος από τον πάγκο!

Θυμίζουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σηκώσει ακόμα κάποιο τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, αν και έχει “ματώσει” τα αντίπαλα δίχτυα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται στο +5 από την Αλ Χιλάλ με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
173
89
85
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo