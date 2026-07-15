Αθλητικά

Αγγλία – Αργεντινή live για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Σπουδαίο ματς στην Ατλάντα με... φόντο τον τελικό, στον οποίο έχει ήδη προκριθεί η Ισπανία
Ο Μέσι κόντρα σε δύο Άγγλους στον ημιτελικό
Μουντιάλ 2026
Νοκ άουτ - Ημιτελικά
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Μέσι κόντρα σε δύο Άγγλους στον ημιτελικό / REUTERS/Carlos Barria
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Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με τον νικητή να περιμένει ήδη στον τελικό η Ισπανία, μετά τη δικής επικράτηση με 2-0 επί της Γαλλίας.

22:49 | 15.07.2026

Πολύ κακό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ευκαιρία ουσιαστικά για Αγγλία και Αργεντινή, με το 0-0 να παραμένει εύκολα στον ημιτελικό του Μουντιάλ, πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

22:45 | 15.07.2026
Ημίχρονο στην Ατλάντα!
22:42 | 15.07.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

22:38 | 15.07.2026
42'

Κίτρινη κάρτα και στον Λισάντρο, που κράτησε τον Ρότζερς για να μη βγει στην αντεπίθεση η Αγγλία

22:37 | 15.07.2026
38'

Μακρινό σουτ του Φερνάντες, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Αγγλίας

22:36 | 15.07.2026
37'

Κίτρινη κάρτα στον Άντερσον για ένα φάουλ στον Μέσι, ο οποίος και είχε κάνει φοβερή προσπάθεια, φθάνοντας μέχρι λίγο έξω από την περιοχή της Αγγλίας

22:35 | 15.07.2026
22:30 | 15.07.2026
35'

Ο Γκόρντον δοκίμασε μία ντρίμπλα μέσα στην περιοχή της Αργεντινής, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει μία επικίνδυνη επίθεση της Αγγλίας στο ματς

22:28 | 15.07.2026
30'

Κακό ματς, χωρίς φάσεις μέχρι στιγμής στην Ατλάντα

22:25 | 15.07.2026

Συνεχίζεται το παιχνίδι

22:23 | 15.07.2026

Διακοπή για την ενυδάτωση των παικτών

22:21 | 15.07.2026
22:16 | 15.07.2026
20'

Συμπληρώθηκε το πρώτο 20λεπτο του αγώνα, χωρίς κάποια ευκαιρία για γκολ

22:15 | 15.07.2026
22:14 | 15.07.2026
15'

Λάθος στην άμυνα της Αγγλίας, αλλά και κακή σέντρα από δεξιά για την Αργεντινή

22:13 | 15.07.2026
13'

Η Αγγλία προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, με την Αργεντινή να της δίνει χώρο στο γήπεδο

22:07 | 15.07.2026
22:04 | 15.07.2026
7'

Πρώτο κόρνερ στο ματς για την Αγγλία, πέρασε ανεκμετάλλευτο

22:03 | 15.07.2026

Οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν να γίνουν ένα... κουβάρι, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα

22:03 | 15.07.2026
3'

Ένταση με το... καλημέρα στο ματς για ένα σκληρό φάουλ του Έντσο Φερνάντες

22:00 | 15.07.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:59 | 15.07.2026
21:54 | 15.07.2026

Ακούστηκαν και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του αγώνα

21:51 | 15.07.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:51 | 15.07.2026
21:50 | 15.07.2026
21:50 | 15.07.2026
21:50 | 15.07.2026
Η ενδεκάδα της Αργεντινής

Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Ε. Φερνάντες, Παρέδες, Σιμεόνε, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Άλβαρες

21:49 | 15.07.2026
Η ενδεκάδα της Αγγλίας

Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκουέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν

21:48 | 15.07.2026

Η Αργεντινή πάντως καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι, την ώρα που η Αγγλία ψάνει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της μετά το 1966

21:48 | 15.07.2026
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα με τον Τρέβορ Στίβεν από το Αργεντινή - Αγγλία το 1986
Αγγλία – Αργεντινή: Από τον Πόλεμο των Φώκλαντ και το «Χέρι του Θεού», στην κόκκινη του Μπέκαμ
Αγγλία και Αργεντινή έχουν έντονο παρελθόν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων
21:47 | 15.07.2026

Αγγλία και Αργεντινή θα δώσουν όμως και μία μάχη με μεγάλη ιστορία

21:46 | 15.07.2026

Οι Ισπανοί περιμένουν έτσι πλέον το νικητή του Αγγλία - Αργεντινή ως αντίπαλο στον τελικό του Μουντιάλ

21:45 | 15.07.2026

Χθες η Ισπανία νίκησε με 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης

 

Ο Πέδρο Πόρο
Γαλλία – Ισπανία 0-2: Οι Ίβηρες ισοπέδωσαν τους άνευρους «τρικολόρ» και έκλεισαν θέση στον τελικό του Μουντιάλ
Ογιαρθάμπαλ και Πόρο οι μεγάλοι σκόρερ της Ισπανίας στο ευρωπαϊκό ντέρμπι με τη Γαλλία - Με Αργεντινή ή Αγγλία στον τελικό οι Ίβηρες
21:45 | 15.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή

21:44 | 15.07.2026
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