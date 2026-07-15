Αγγλία – Αργεντινή live για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με τον νικητή να περιμένει ήδη στον τελικό η Ισπανία, μετά τη δικής επικράτηση με 2-0 επί της Γαλλίας.
Πολύ κακό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ευκαιρία ουσιαστικά για Αγγλία και Αργεντινή, με το 0-0 να παραμένει εύκολα στον ημιτελικό του Μουντιάλ, πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Κίτρινη κάρτα και στον Λισάντρο, που κράτησε τον Ρότζερς για να μη βγει στην αντεπίθεση η Αγγλία
Μακρινό σουτ του Φερνάντες, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Αγγλίας
Κίτρινη κάρτα στον Άντερσον για ένα φάουλ στον Μέσι, ο οποίος και είχε κάνει φοβερή προσπάθεια, φθάνοντας μέχρι λίγο έξω από την περιοχή της Αγγλίας
Ο Γκόρντον δοκίμασε μία ντρίμπλα μέσα στην περιοχή της Αργεντινής, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει μία επικίνδυνη επίθεση της Αγγλίας στο ματς
Κακό ματς, χωρίς φάσεις μέχρι στιγμής στην Ατλάντα
Συνεχίζεται το παιχνίδι
Διακοπή για την ενυδάτωση των παικτών
Συμπληρώθηκε το πρώτο 20λεπτο του αγώνα, χωρίς κάποια ευκαιρία για γκολ
Λάθος στην άμυνα της Αγγλίας, αλλά και κακή σέντρα από δεξιά για την Αργεντινή
Η Αγγλία προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, με την Αργεντινή να της δίνει χώρο στο γήπεδο
Πρώτο κόρνερ στο ματς για την Αγγλία, πέρασε ανεκμετάλλευτο
Οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν να γίνουν ένα... κουβάρι, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα
Ένταση με το... καλημέρα στο ματς για ένα σκληρό φάουλ του Έντσο Φερνάντες
Ακούστηκαν και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Ε. Φερνάντες, Παρέδες, Σιμεόνε, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Άλβαρες
Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκουέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν
Η Αργεντινή πάντως καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι, την ώρα που η Αγγλία ψάνει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της μετά το 1966
Αγγλία και Αργεντινή θα δώσουν όμως και μία μάχη με μεγάλη ιστορία
Οι Ισπανοί περιμένουν έτσι πλέον το νικητή του Αγγλία - Αργεντινή ως αντίπαλο στον τελικό του Μουντιάλ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή