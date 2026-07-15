Αγγλία – Αργεντινή live για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Πολύ κακό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ευκαιρία ουσιαστικά για Αγγλία και Αργεντινή, με το 0-0 να παραμένει εύκολα στον ημιτελικό του Μουντιάλ, πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.