Τούχελ: «Δεν μετανιώνω για τίποτα»

Η τακτική του Τόμας Τούχελ καταδίκασε την Αγγλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή, με τον Γερμανό προπονητή να γεμίζει με αμυντικούς την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο και να είναι υπεύθυνος για την ανατροπή των Αργεντινών.

Η ακατανόητη οπισθοχώρηση των Άγγλων προκάλεσε την έκρηξη των ΜΜΕ της Αγγλίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας, με τον Τόμας Τούχελ να βρίσκεται στο στόχαστρο όλων για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι.

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Ο προπονητή της Αγγλίας, πάντως, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι υπεραμύνθηκε για τις αλλαγές του, παρότι τα τρία λιοντάρια έχασαν μέτρα και επέτρεψαν στην αλμπισελέστε να κάνει παιχνίδι και να φτάσει τελικά στη νίκη.

“Μπορείτε να το συζητήσετε με ένα εκατομμύριο προπονητές, αλλά εγώ πρέπει να πάρω την απόφαση μέσα στο γήπεδο. Ανέλυσα τον αγώνα και το έκανα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, οπότε αυτή είναι δική μου ευθύνη.

Αυτή τη στιγμή, δεν μετανιώνω για τίποτα. Η ομάδα έδωσε τα πάντα και ήμασταν πολύ, πολύ κοντά. Αξίζαμε να προηγούμαστε 1-0.

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Παίξαμε έναν από τους καλύτερους αγώνες μας, ίσως τον καλύτερό μας υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η ομάδα ήταν εξαιρετική, δεν καταφέραμε να περάσουμε τη γραμμή, αλλά δεν έχω καμία τύψη.

Νομίζω ότι είδαμε τη νοοτροπία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και την ισχυρή ομάδα. Παίξαμε τους αγώνες όπως ήρθαν, αντιμετωπίσαμε ισχυρές ομάδες στον όμιλο, ταξιδέψαμε πολλά μίλια, παίξαμε σε υψόμετρο, παίξαμε με 10 παίκτες, παίξαμε στη ζέστη και ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο.

Ήμασταν πολύ κοντά σήμερα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλύσουμε ολόκληρο το τουρνουά, απλώς αποκλειστήκαμε επειδή χάσαμε έναν κρίσιμο αγώνα”, δήλωσε ο Τόμας Τούχελ στο BBC One.