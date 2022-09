Ο Άγιαξ αντιμετώπισε την Άρσεναλ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών (νίκη με 1-0 των Λονδρέζων) με την αγγλική ομάδα να αντιλαμβάνεται κάτι πρωτοφανές στην έδρα του “Αίαντα”, σχετικά με το… μέγεθος των εστιών.

Πιο συγκεκριμένα, τα γκολπόστ στο “Sportcomplex De Toekomst” δεν είχαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις! Όπως έγινε γνωστό, οι παίκτριες της Άρσεναλ κατάλαβαν κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής τους πως οι εστίες ήταν μικρότερες σε σχέση με τις κανονικές που επιβάλλει η UEFA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έλεγχο -που έγινε, διαπιστώθηκε πως τα δοκάρια ήταν όντως χαμηλότερα κατά 10 εκατοστά!

“Ήταν μία πολύ περίεργη εμπειρία, το να παίζουμε απέναντι σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως ο Άγιαξ και να χρειαστεί να μετρήσουμε τις διαστάσεις των εστιών πριν από την έναρξη του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Ήταν πολύ παράξενο όλο αυτό”, δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Άρσεναλ, Γιόνας Έιντεβαλ.

Last night, Ajax’s goalposts were 10cm too small against Arsenal 😅



🗣 “It’s been a very weird experience being here.”



Arsenal women’s head coach Jonas Eidevall reacts to the strange incident when they noticed the problem during the warm up pic.twitter.com/ZtTHEpeWxZ