Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών πριν τον «τελικό» πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League (28/01/26, 22:00) και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με την τελευταία προπόνηση στη «Johan Cruyff Arena».

Με τρίποντο ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, ενώ και με ισοπαλία κόντρα στον Άγιαξ έχει αρκετές πιθανότητες να περάσει στην τελική 24άδα του θεσμού, που προπονητής του, δήλωσε ότι θα είναι μεγάλη τιμή.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δε θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη γάμπα, που τον κράτησε στον Πειραιά.

Αυτό σημαίνει ότι οι Πειραιώτες θα παίξουν στην Ολλανδία με διαθέσιμους τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι για την κορυφή της επίθεσης.