Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών πριν τον «τελικό» πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

Δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα πριν τη μεγάλη μάχη για την πρόκριση του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονούνται στο γήπεδο του Άγιαξ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League (28/01/26, 22:00) και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με την τελευταία προπόνηση στη «Johan Cruyff Arena».

Με τρίποντο ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, ενώ και με ισοπαλία κόντρα στον Άγιαξ έχει αρκετές πιθανότητες να περάσει στην τελική 24άδα του θεσμού, που προπονητής του, δήλωσε ότι θα είναι μεγάλη τιμή.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δε θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη γάμπα, που τον κράτησε στον Πειραιά.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονούνται στο γήπεδο του Άγιαξ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονούνται στο γήπεδο του Άγιαξ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Αυτό σημαίνει ότι οι Πειραιώτες θα παίξουν στην Ολλανδία με διαθέσιμους τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι για την κορυφή της επίθεσης.

