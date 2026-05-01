Η ποινή του Μάικ Τζέιμς από τη Euroleague – Παίζει στο game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την ποινή που επέβαλε στον Μάικ Τζέιμς για τα όσα συνέβησαν με την αποβολή του στο Game 2 των πλέι οφ της Μονακό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ.

Η Euroleague επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή στον Μάικ Τζέιμς και πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό, στο Πριγκιπάτο (05.05.2025).

Η τιμωρία μιας αγωνιστικής θα τεθεί σε ισχύ όταν και θα υποπέσει σε νέα παράβαση ο αθλητής. Θυμίζουμε πως ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του game 2 στο ΣΕΦ.

Η ανακοίνωση:

“Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της AS Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της AS Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η αποβολή ενός αγώνα είναι υπό όρους και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέα παράβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα”.