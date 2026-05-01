Κέντρικ Ναν: Τα highlights του Αμερικανού από το Game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και η ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, στο Game 2 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague. Μία ημέρα μετά, ο Αμερικανός γκαρντ του “τριφυλλιού” ανέβασε ένα video με τα highlights του από το παιχνίδι, γράφοντας στη λεζάντα «πώς το έλεγε ο Κόμπι;».
Όπως δείχνει το τέλος του βίντεο, ο Κέντρικ Ναν αναφέρεται στο “job’s not finished”, μια εμβληματική φράση του Kόμπι Μπράιαντ από τους τελικούς του NBA το 2009, όταν οι Λέικερς είχαν προηγηθεί των Ορλάντο Μάτζικ με 2-0 .
Ο Κόμπι Μπράιαντ αρνήθηκε να πανηγυρίσει, λέγοντας στους δημοσιογράφους: “Τι υπάρχει για να είμαστε χαρούμενοι; Η δουλειά δεν έχει τελειώσει”.
Μια δήλωση σχετική με το «Mamba Mentality», που δίνει έμφαση στη συγκέντρωση και την αφοσίωση μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος.
Ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Κέντρικ Ναν ενόψει του επόμενου αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια στο “Telekom Center Athens” εκεί όπου το “τριφύλλι” θέλει να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Euroleague.