Κέντρικ Ναν: Τα highlights του Αμερικανού από το Game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και η ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, στο Game 2 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague. Μία ημέρα μετά, ο Αμερικανός γκαρντ του “τριφυλλιού” ανέβασε ένα video με τα highlights του από το παιχνίδι, γράφοντας στη λεζάντα «πώς το έλεγε ο Κόμπι;».

Όπως δείχνει το τέλος του βίντεο, ο Κέντρικ Ναν αναφέρεται στο “job’s not finished”, μια εμβληματική φράση του Kόμπι Μπράιαντ από τους τελικούς του NBA το 2009, όταν οι Λέικερς είχαν προηγηθεί των Ορλάντο Μάτζικ με 2-0 .

Ο Κόμπι Μπράιαντ αρνήθηκε να πανηγυρίσει, λέγοντας στους δημοσιογράφους: “Τι υπάρχει για να είμαστε χαρούμενοι; Η δουλειά δεν έχει τελειώσει”.

Μια δήλωση σχετική με το «Mamba Mentality», που δίνει έμφαση στη συγκέντρωση και την αφοσίωση μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Κέντρικ Ναν ενόψει του επόμενου αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια στο “Telekom Center Athens” εκεί όπου το “τριφύλλι” θέλει να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Euroleague.