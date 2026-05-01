Παναθηναϊκός: «Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια έπιασε από το χέρι τον Ρογκαβόπουλο ζητώντας να καθίσει στον πάγκο»

Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τη φιλοξενία της Βαλένθια στο Game 2 της σειράς πλέι οφ της Euroleague, παραθέτοντας -στην ανακοίνωση που εξέδωσε- μία σειρά από συμβάντα.

Σύμφωνα με ένα σημείο της ανακοίνωσης, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε “παρεμβάσεις ανθρώπων της ασφάλειας της Βαλένθια σε παίκτες του” κατά τη διάρκεια του αγώνα “ώστε μην σηκώνονται να πανηγυρίζουν τα καλάθια της ομάδας τους από τον πάγκο”.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στα social media, ο Παναθηναϊκός κοινοποίησε ένα video που αναδεικνύει σχετικό περιστατικό. Σε αυτό φαίνεται ένας άνδρας της ασφάλειας της Βαλένθια να ζητάει από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο και στη συνέχεια να τον πιάνει από το χέρι.

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2026

“Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Game 2, άνδρας της ασφάλειας της Valencia Basket ζητάει επιτακτικά από τον αθλητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Νίκο Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο πιάνοντάς τον μάλιστα από το χέρι, χωρίς φυσικά να έχει τη δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν μία από τις πολλές ενέργειες των ανθρώπων ασφαλείας στην Roig Arena τις οποίες καταγγείλαμε επισήμως στην EuroLeague”, αναφέρει αναλυτικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.