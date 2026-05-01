Αθλητικά

Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο Ολυμπιακός – Μονακό: Πλήγωσα την ομάδα μου, δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές

Η ανάρτηση του Αμερικανού γκαρντ της Μονακό, για όσα έγιναν στο game 2 με τον Ολυμπιακό
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές στο φινάλε της δεύτερης περιόδου του Ολυμπιακός – Μονακό για το game 2 των πλέι οφ της Euroleague, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές.

Μια ημέρα μετά την ήττα της Μονακό και το 2-0 του Ολυμπιακού, ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε -μέσω ανάρτησης στο “X” την πρόθεσή του να αλλάξει στάση απέναντι στις αποφάσεις των διαιτητών, τονίζοντας ότι με την αποβολή του έκανε κανό στους Μονεγάσκους.

“Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.

Πίσω στη σειρά…” πόσταρε ο Μάικ Τζέιμς

Για την επίμαχη φάση, στο Φύλλο Αγώνα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, μετά την αποβολή του, ο Μάικ Τζέιμς “συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας ”αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες” και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές ”γ@@@@νοι κλέφτες”. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του”.

Στην Μονακό έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στο Game 3 την επόμενη Τρίτη (05.05.2026, 20:45, Newsit.gr) στο Πριγκιπάτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo