Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο Ολυμπιακός – Μονακό: Πλήγωσα την ομάδα μου, δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές

Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές στο φινάλε της δεύτερης περιόδου του Ολυμπιακός – Μονακό για το game 2 των πλέι οφ της Euroleague, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές.

Μια ημέρα μετά την ήττα της Μονακό και το 2-0 του Ολυμπιακού, ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε -μέσω ανάρτησης στο “X” την πρόθεσή του να αλλάξει στάση απέναντι στις αποφάσεις των διαιτητών, τονίζοντας ότι με την αποβολή του έκανε κανό στους Μονεγάσκους.

“Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.

Πίσω στη σειρά…” πόσταρε ο Μάικ Τζέιμς

I will no longer talk to referees about calls. It will be a tough task for me but even though the game was probably over i hurt my team and didn’t make it any easier. I gotta do better.



Back to the series….. — Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026

Για την επίμαχη φάση, στο Φύλλο Αγώνα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, μετά την αποβολή του, ο Μάικ Τζέιμς “συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας ”αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες” και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές ”γ@@@@νοι κλέφτες”. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του”.

Στην Μονακό έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στο Game 3 την επόμενη Τρίτη (05.05.2026, 20:45, Newsit.gr) στο Πριγκιπάτο.