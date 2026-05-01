Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-33: Μεγάλη ανατροπή και «διπλό» για την Ένωση στον πρώτο τελικό της Handball Premier

Με γκολ του Παναγιώτου δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου τελικού και επέμβαση στη συνέχεια του τερματοφύλακά της, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού (32-33) και έκανε το break και το 1-0 στους τελικούς της handball Premier των ανδρών.

Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με οκτώ γκολ διαφορά στα μέσα του 2ου ημιχρόνου, αλλά μετά από επικό come back νίκησε μέσα στην έδρα του τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, παίρνοντας για πρώτο φορά το προβάδισμα στο ματς με γκολ του Στούμπερ, 1.30′ πριν τη λήξη του αγώνα.

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να “καθαρίσει” τον τελικό, αλλά ο Βαλέριος απέκρουσε την προσπάθεια των “κιτρινόμαυρων και ο Σάββας ισοφάρισε στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό (32-32). Πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Παναγιώτου σημείωσε το γκολ της νίκης, για να ακολουθήσει η επέμβαση του τερματοφύλακα Ματέους της Ένωσης.

Θυμίζουμε ότι ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες με το εν λόγω ζευγάρι να βρίσκεται στους τελικούς για έβδομη φορά συνολικά και πέμπτη συνεχόμενη. Οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν να υπερασπιστούν το στέμμα του πρωταθλητή, ενώ η Ένωση ψάχνει την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού χάντμπολ μετά τη σεζόν 2022-23.

Μετά τους δύο πρώτους τελικούς θα υπάρξει διακοπή καθώς η σειρά θα συνεχιστεί μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών, η οποία στις 13 και 17 Μαΐου θα αγωνιστεί με την Ολλανδία για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Να αναφέρουμε πως η ΑΕΚ θα δώσει τον δεύτερο τελικό χωρίς τη στήριξη των οπαδών της αφού είναι τιμωρημένη. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο κλειστό του Καματερού και όχι στην αίθουσα “Γ. Κασιμάτης” του ΟΑΚΑ.

2ος τελικός

Τρίτη 5 Μαΐου 2026, 19:00 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)

ΑΕΚ- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή (κεκλεισμένων των θυρών)

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 11-8, 14-11, 17-13 (ημχ.), 20-15, 24-17, 26-22, 27-26, 30-29, 32-33