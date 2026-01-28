Αθλητικά

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Damm Square από τους φίλους των Πειραιωτών

Θύμισε “Καραϊσκάκης” η κεντρική πλατεία στο Άμστερνταμ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr, MEGA COSMOTE SPORT 2HD) με στόχο τη νίκη που θα τον οδηγήσει στα playoffs του Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι… μόνη της σε αυτή τη σημαντική “μάχη”.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στήσει το δικό τους γλέντι στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας με συνθήματα και τραγούδια αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα.

Η Damm Square, το σημείο συναντήσεις για τους 2.600 τυχερούς οπαδών των Πειραιωτών που θα είναι μέσα στη “”Johan Cruyff Arena κατακλύστηκε από φίλους των Πειραιωτών, που δημιούργησαν μια εντυπωσιακή… ερυθρόλευκη ατμόσφαιρα.

Θυμίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ, χωρίς να έχουν εισιτήριο (δημοσιεύματα κάνουν ακόμα και λόγο για 7.000 οπαδούς).

