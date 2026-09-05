Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Σιαμπάνης με τον τραυματισμό του Μαροκινού, ο Τζήλος έπιασε το κεφάλι του

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο φινάλε του πρώτου μέρους του Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Super League, σόκαρε τους πάντες.

Μετά από βαθιά μπαλιά του Μπρούνο στο 43′, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε απέναντι από τον Μάριο Σιαμπάνη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να βγαίνει δυναμικά από την εστία του προκειμένου να απομακρύνει την μπάλα με τα χέρια. Οι δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, με τον Μαροκινό να κάνει αμέσως μετά έντονα νοήματα με το χέρι του, προς τον πάγκο του Ολυμπιακού.

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Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έμεινε στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο στο αριστερό του πόδι, ενώ οι αντιδράσεις του μετά τη σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα έντονες. Για αρκετή ώρα επικράτησε απόλυτη σιωπή και αγωνία στο Πανθεσσαλικό.

Πολύ έντονα έζησε τα όσα συνέβησαν και ο Σιαμπάνης, ο οποίος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ξέσπασε σε κλάματα και λυγμούς στην αγκαλιά αντιπάλων και συμπαικτών.

Την ίδια στιγμή, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Θανάσης Τζήλος, ήταν σοκαρισμένος και έπιανε το κεφάλι του με δάκρυα στα μάτια.

Συγκλονιστικές στιγμές στο Πανθεσσαλικό, με τον Ελ Κααμπί να αποχωρεί με φορείο για το νοσοκομείο του Βόλου και τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάζει το όνομά του.