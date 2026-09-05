Βόλος – Ολυμπιακός 1-1: Οι Πειραιώτες «πληγώθηκαν» βαθμολογικά και αγωνιστικά στο Πανθεσσαλικό, σοβαροί τραυματισμοί για Ελ Κααμπί και Ρόκα

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στο 3/3 στη Super League, με τον Βόλο να του βάζει “στοπ” στο Πανθεσσαλικό (1-1), σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του βαθμολογική απώλεια στη Super League μετά από τρεις αγωνιστικές, αλλά ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι το γεγονός που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό των ερυθρόλευκων, όπως και του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Μάριου Σιαμπάνη, που δάκρυσε από το θέαμα, έχοντας συμμετάσχει στη φάση με την έξοδο που έκανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που απέκτησε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση, αφού ο Μεντιλίμπαρ είδε και τους Πιρόλα και Ρόκα να γίνονται αναγκαστική αλλαγή, με τον δεύτερο να αποχωρεί με δεμένο το χέρι του. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε τρεις μέρες (08.09.2026, 21:45), αυτή τη φορά στον Πειραιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ζότα Σίλβα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 45+3′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο Κόμπα διαμόρφωσε το τελικό 1-1, σε μια φάση που ξεκίνησε από λάθος του Ρέτσου.

Το ματς…

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Βόλος βρέθηκε σε θέση άμυνας, δεχόμενος την πίεση του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι πλησίασαν με ευκολία την περιοχή του Σιαμπάνη, με τις προσπάθειες του Ρόκα, αλλά οι σέντρες που έβγαλαν δεν έφεραν πρόβλημα στους γηπεδούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός έδειξε να ελέγχει το ματς, με τον Τσικίνιο να βοηθάει στην ανάπτυξη της ομάδας με τις μπαλιές του και μέσα σε δυο λεπτά απείλησε τα καρέ του Βόλου. Στο 16′ ο Σιαμπάνης έδιωξε δύσκολα την κεφαλιά του Ζότα Σίλβα, ενώ στο επόμενο λεπτό έφυγε άουτ το σουτ του Ρόκα. Σε εκείνο το λεπτό αποχώρησε και με πρόβλημα τραυματισμού ο Ουρτάδο των γηπεδούχων, με τον Ρεγκίς να περνάει στο ματς.

Ο Βόλος συνέχισε να έχει πρόβλημα στο να περάσει την μεσαία γραμμή, ο Ολυμπιακός συνέχισε να υπερέχει, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων άντεξε στις μπαλιές που βγήκαν προς την εστία της. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε την κατοχή της μπάλας, την επιθετική πρωτοβουλία, αλλά όχι το γκολ. Στο 37′ ο Ες Σαουμπί έβαλε σωτήρια κόντρα σε σουτ του Ελ Κααμπί, μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Στο 43′ είχαμε τη φάση που σόκαρε τους πάντες! Ο Μπρούνο έβγαλε βαθιά μπαλιά στον Ελ Κααμπί, ο Σιαμπάνης έκανε έξοδο, πήγε με τα χέρια προς την μπάλα, αλλά βρήκε τον Μαροκινό -που έκανε προβολή- με το σώμα του. Οι πάντες “πάγωσαν” με τον Ελ Κααμπί να μένει στο έδαφος. Ο τερματοφύλακας του Βόλου άρχισε να κλαίει, με τον σκληρό τραυματισμό που υπέστη ο επιθετικός των Πειραιωτών.

Ο Ελ Κααμπί αποχώρησε μετά από λίγο με φορείο, ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε το πέναλτι που έδειξε ο Τζήλος και άνοιξε το σκορ, αφιερώνοντας το 0-1 στον άτυχο επιθετικό του Ολυμπιακού. Στην θέση του Μαροκινού πέρασε ο Γκονζάλες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δεύτερη αναγκαστική αλλαγή στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Πιρόλα να αποχωρεί και τον Κάρμο να περνάει στη θέση του. Με την έναρξη της επανάληψης, ο Βόλος έδειξε να κερδίζει μέτρα προς την αντίπαλη περιοχή. Αυτό όμως δεν τον έκανε και επικίνδυνο στην αντίπαλη εστία. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός έχασε έναν ακόμα παίκτη του. Στο 60′ ο Ζοέλ Ρόκα έγινε αναγκαστική αλλαγή, με πρόβλημα στον ώμο, μετά από άτσαλο πέσιμο, σε μαρκάρισμα που δέχθηκε.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να δέχεται πίεση στα καρέ του και στο 76′ δέχθηκε την ισοφάριση. Ο Ρέτσος γύρισε την μπάλα δυνατά προς την εστία, με τον Ορτέγκα να αποτρέπει το αυτογκόλ, όμως η μπάλα έμεινε ζωντανή, ο Χαραλάμπογλου γύρισε την μπάλα και ο Κόμπα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε άμεσα σε αλλαγές (Σα και Φρόιλερ αντικατέστησαν Ζότα και Γκαρθία), με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει άμεσα “στροφές” και να έχει ευκαιρίες με την κεφαλιά του Έσε και το σουτ του Γκονζάλεθ (81′). Μέχρι το φινάλε του, το ματς κράτησε ένα καλό ρυθμό, με τις δυο ομάδες να ψάχνουν το νικητήριο γκολ και τον Λάμπρου να έχει ένα καλό φαλτσαριστό σουτ στο 87′, στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Θωμάς Βαλιώτης

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Βασίλειος Φωτιάς

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης