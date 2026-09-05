Ίντερ – Νάπολι 3-2: «Μαγική» ανατροπή στο ντέρμπι με Λαουτάρο Μαρτίνες

Με… μέταλλο πρωταθλήτριας η Ίντερ έκανε τρομερή ανατροπή απέναντι στη Νάπολι, μετατρέποντας το εις βάρος της 0-2 στο 53′ σε 3-2 και φτάνοντας έτσι με άκρως εμφατικό τρόπο στην τρίτη της νίκη στη Serie A σε ισάριθμα ματς και παραμένοντας μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

«Υπεύθυνος» σε μεγάλο βαθμό για την ανατροπή των «νερατζούρι» ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Αργεντινός επιθετικός πέτυχε δυο γκολ κόντρα στη Νάπολι, μειώνοντας αρχικά σε 2-1 στο 56′ και δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη με γκολ στο 90+1′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λεπτά πριν (82′) ο Τουρμ ήταν αυτός που έφερε το ματς στα ίσα. Η Νάπολι προηγήθηκε με τα γκολ των Πολιτάνο (50′) και Χόιλουντ (53′) αλλά στη συνέχεια… αυτοκτόνησε.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Τζένοα-Κόμο 1-4

(19΄ Όσμαγιτς – 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2

(47′ Πελεγκρίνο – 73′ Μαντράγκορα, 82′ Άνταμς)

Ίντερ-Νάπολι 3-2

(56′,90’+1 Μαρτίνες, 82′ Τιράμ – 50′ Πολιτάνο, 53′ Χόιλουντ)