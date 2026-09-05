Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης live για την 3η αγωνιστική της Super League

ΑΕΚ και Άρης δίνουν το πρώτο μεγάλο ντέρμπι στο φετινό πρωτάθλημα
Γκατσίνοβιτς εναντίον Καντέβερε
Super League
3η αγωνιστική
1 - 0
Δεύτερο ημίχρονο
Γκατσίνοβιτς εναντίον Καντέβερε στο ΑΕΚ - Άρης (ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στην Allwyn Arena, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, με την Ένωση να ψάχνει αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά και τους “κίτρινους” να θέλουν να κάνουν το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

22:06 | 05.09.2026
48'

Σουτ του Γκατσίνοβιτς έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Βέλιο

22:06 | 05.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:48 | 05.09.2026

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη και ο υπέροχος συνδυασμός των Γκατσίνοβιτς, Μάγιερ και Βάργκα, της έδωσε το προβάδισμα με 1-0 από νωρίς. Η συνέχεια δεν είχε πάντως πολλές φάσεις για την Ένωση, με τους "κίτρινους" να προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση, χωρίς όμως με τη σειρά τους να "απειλούν" ουσιαστικά με ισοφάριση

21:47 | 05.09.2026
Ημίχρονο στην Allwyn Arena!
21:47 | 05.09.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Πήλιου νωρίτερα!
21:45 | 05.09.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

21:43 | 05.09.2026
44'

Εντυπωσιακή άμυνα από τον Ρότα στον Γιαννιώτα σε μία επίθεση 2 εναντίον 2 για τον Άρη

21:42 | 05.09.2026
42'

Διαγώνιο σουτ του Μορόν λίγο έξω από την περιοχή για τον Άρη, η μπάλα άουτ

21:42 | 05.09.2026
41'

Κίτρινη κάρτα και στον Ρότα για την ΑΕΚ

21:38 | 05.09.2026
39'

Σέντρα σουτ του Μάγιερ η μπάλα άουτ

21:32 | 05.09.2026
Το γκολ της ΑΕΚ!
21:28 | 05.09.2026
31'

Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο ο Άρης στα τελευταία λεπτά και "πιέζει" την ΑΕΚ

21:26 | 05.09.2026
28'

Κίτρινη κάρτα στον Μάγερ, για ένα επικίνδυνο φάουλ σε χαμένη μπαλιά της ΑΕΚ

21:19 | 05.09.2026
25'

Πολύ καλό σουτ του Ρότα από δεξιά, με τον Βέλιο να διώχνει με δυσκολία μπροστά στον Γκατσίνοβιτς

21:18 | 05.09.2026
18'

Άστοχο σουτ Πήλιου από αριστερά, μετά από ωραία κάθετη μπαλιά του Μάγιερ

21:13 | 05.09.2026
17'

Η ΑΕΚ συνεχίζει να "πολιορκεί" τον Άρη, αλλά δύο σερί σουτ από Ρότα και Μάγιερ κόντραραν

21:11 | 05.09.2026
11'

Υπέροχη κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς στον Μάγιερ κι αυτός "έσπασε" την μπάλα στον Βάργκα για να σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0

21:11 | 05.09.2026
Φοβερό γκολ για την ΑΕΚ!
21:10 | 05.09.2026
10'

Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα, αλλά και ο Άρης δείχνει ότι θα ψάξει τις δικές του ευκαιρίες για κόντρα επίθεση

21:05 | 05.09.2026
8'

Ο Βέλιο απέκρουσε μία προβολή του Βάργκα από κοντά, αλλά υπήρξε και οφσάιντ στη φάση

21:03 | 05.09.2026

Μετά το κόρνερ ο Πήλιος έκανε σουτ από πολύ μακριά και έστειλε την μπάλα άουτ

21:01 | 05.09.2026
2'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

20:59 | 05.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:58 | 05.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα της αναμέτρησης

20:57 | 05.09.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:56 | 05.09.2026
Εικόνα από τους οπαδούς της ΑΕΚ στην Allwyn Arena
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ.(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:51 | 05.09.2026

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1 με το Βόλο. Δείτε το φινάλε του αγώνα στο παρακάτω live...

ΑΕΚ – Άρης live για την 3η αγωνιστική της Super League
Βόλος – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πρώτη ερυθρόλευκη γκέλα για τους Πειραιώτες, γεμάτη τραυματισμούς
Δεύτερη σερί εκτός έδρας αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα
20:50 | 05.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκόγιαννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι.

Άρης: Διούδης, Μάικιτς, Κουαμέ, Μιρ, Χόνγκλα, Πετρίς, Χαρουπάς, Τιάμ, Μπουσαίντ, Μορόν, Παλάσιος, Βοριαζίδης. 

20:49 | 05.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με τον Ιταλό Αμπίσο στο VAR

20:47 | 05.09.2026
Η ενδεκάδα του Άρη

Bέλιο, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Ράτσιτς, Μπασίρου, Γκαρέ, Γκαρθία, Γιαννιώτας, Καντεβέρε

20:47 | 05.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκόγιαννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι

20:46 | 05.09.2026

Οι προπονητές των δύο ομάδων δε, παρατάσσουν ΑΕΚ και Άρη με τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες

20:44 | 05.09.2026

Οι δύο ομάδες θα ψάξουν έτσι τη νίκη στην Allwyn Arena, η οποία και θα είναι κατάμεστη από τους οπαδούς της Ένωσης

20:43 | 05.09.2026

Ο Άρης αντίθετα, έχει ξεκινήσει με 2/2 το πρωτάθλημα αφού νίκησε μετά την Καλαμάτα και τον ΟΦΗ στο Βικελίδης

 

 

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Άρης – ΟΦΗ 2-1: «Χτύπησε» την ομάδα του Κόντη στη Θεσσαλονίκη με Μανού Γκαρθία και Κουαμέ
Γκολ ο Ισπανός με την επιστροφή του στους "κίτρινους" - Τρομερό τέρμα ο Ιβοριανός - Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν με πέναλτι οι Θεσσαλονικείς
20:41 | 05.09.2026

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη απώλεια βαθμών την προηγούμενη αγωνιστική με 1-1 στην έδρα της Κηφισιάς

 

ΑΕΚ
Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1: Ο Μπένι «πάγωσε» την Ένωση στο 97′, για την πρώτη της απώλεια βαθμών στη Super League
«Γκέλα» με γκολ στις καθυστερήσεις για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο
20:40 | 05.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Άρη στην Allwyn Arena

20:40 | 05.09.2026
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