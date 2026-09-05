ΑΕΚ – Άρης live για την 3η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στην Allwyn Arena, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, με την Ένωση να ψάχνει αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά και τους “κίτρινους” να θέλουν να κάνουν το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.
Σουτ του Γκατσίνοβιτς έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Βέλιο
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη και ο υπέροχος συνδυασμός των Γκατσίνοβιτς, Μάγιερ και Βάργκα, της έδωσε το προβάδισμα με 1-0 από νωρίς. Η συνέχεια δεν είχε πάντως πολλές φάσεις για την Ένωση, με τους "κίτρινους" να προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση, χωρίς όμως με τη σειρά τους να "απειλούν" ουσιαστικά με ισοφάριση
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Εντυπωσιακή άμυνα από τον Ρότα στον Γιαννιώτα σε μία επίθεση 2 εναντίον 2 για τον Άρη
Διαγώνιο σουτ του Μορόν λίγο έξω από την περιοχή για τον Άρη, η μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα και στον Ρότα για την ΑΕΚ
Σέντρα σουτ του Μάγιερ η μπάλα άουτ
Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο ο Άρης στα τελευταία λεπτά και "πιέζει" την ΑΕΚ
Κίτρινη κάρτα στον Μάγερ, για ένα επικίνδυνο φάουλ σε χαμένη μπαλιά της ΑΕΚ
Πολύ καλό σουτ του Ρότα από δεξιά, με τον Βέλιο να διώχνει με δυσκολία μπροστά στον Γκατσίνοβιτς
Άστοχο σουτ Πήλιου από αριστερά, μετά από ωραία κάθετη μπαλιά του Μάγιερ
Η ΑΕΚ συνεχίζει να "πολιορκεί" τον Άρη, αλλά δύο σερί σουτ από Ρότα και Μάγιερ κόντραραν
Υπέροχη κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς στον Μάγιερ κι αυτός "έσπασε" την μπάλα στον Βάργκα για να σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0
Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα, αλλά και ο Άρης δείχνει ότι θα ψάξει τις δικές του ευκαιρίες για κόντρα επίθεση
Ο Βέλιο απέκρουσε μία προβολή του Βάργκα από κοντά, αλλά υπήρξε και οφσάιντ στη φάση
Μετά το κόρνερ ο Πήλιος έκανε σουτ από πολύ μακριά και έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα της αναμέτρησης
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκόγιαννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι.
Άρης: Διούδης, Μάικιτς, Κουαμέ, Μιρ, Χόνγκλα, Πετρίς, Χαρουπάς, Τιάμ, Μπουσαίντ, Μορόν, Παλάσιος, Βοριαζίδης.
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με τον Ιταλό Αμπίσο στο VAR
Bέλιο, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Ράτσιτς, Μπασίρου, Γκαρέ, Γκαρθία, Γιαννιώτας, Καντεβέρε
Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκόγιαννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι
Οι προπονητές των δύο ομάδων δε, παρατάσσουν ΑΕΚ και Άρη με τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες
Οι δύο ομάδες θα ψάξουν έτσι τη νίκη στην Allwyn Arena, η οποία και θα είναι κατάμεστη από τους οπαδούς της Ένωσης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Άρη στην Allwyn Arena