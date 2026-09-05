Αθλητικά

Τρομερός Γιώργος Κούτσιας με δύο γκολ στο Εστρέλα Αμαδόρα – Φαμαλικάο 2-2

Το βαθμό της ισοπαλίας χάρισε στην ομάδα του ο Κούτσιας
Ο Κούτσιας
Ο Κούτσιας πανηγυρίζει για τη Φαμαλικάο / Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia
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Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τη Φαμαλικάο στο παιχνίδι με την Εστρέλα Αμαδόρα στην Πορτογαλία, αφού με δύο δικά του γκολ διαμόρφωσε το 2-2 για την ομάδα του.

Η Φαμαλικάο προηγήθηκε στο ματς μόλις στο 2ο λεπτό με γκολ του Γιώργου Κούτσια, αλλά στη συνέχεια η Εστρέλα Αμαδόρα ανέτρεψε το σκορ και χρειάστηκε ένα δεύτερο τέρμα από τον Έλληνα επιθετικό για να πάρει έστω την ισοπαλία από το ματς.

Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ανέλαβε την εκτέλεση για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να “σώσει” το βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του.

Ο Κούτσιας έφθασε έτσι τα τρία γκολ σε τρία παιχνίδια με τη Φαμαλικάο στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

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Αθλητικά
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