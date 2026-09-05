Τρομερός Γιώργος Κούτσιας με δύο γκολ στο Εστρέλα Αμαδόρα – Φαμαλικάο 2-2

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τη Φαμαλικάο στο παιχνίδι με την Εστρέλα Αμαδόρα στην Πορτογαλία, αφού με δύο δικά του γκολ διαμόρφωσε το 2-2 για την ομάδα του.

Η Φαμαλικάο προηγήθηκε στο ματς μόλις στο 2ο λεπτό με γκολ του Γιώργου Κούτσια, αλλά στη συνέχεια η Εστρέλα Αμαδόρα ανέτρεψε το σκορ και χρειάστηκε ένα δεύτερο τέρμα από τον Έλληνα επιθετικό για να πάρει έστω την ισοπαλία από το ματς.

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Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ανέλαβε την εκτέλεση για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να “σώσει” το βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του.

Ο Κούτσιας έφθασε έτσι τα τρία γκολ σε τρία παιχνίδια με τη Φαμαλικάο στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.