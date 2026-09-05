Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Ο σοκαριστικός τραυματισμός στο Βόλος – Ολυμπιακός και οι ανατριχιαστικές στιγμές στο Πανθεσσαλικό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 3η αγωνιστική της Super League, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να στέκεται άτυχος στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Σε μία φάση που κέρδισε πέναλτι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και “πάγωσε” το γήπεδο, με συμπαίκτες και αντιπάλους να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί στο Βόλος – Ολυμπιακός. Ακόμη κι ο διαιτητής, Θανάσης Τζήλος έπιανε το κεφάλι του, μπροστά στο τραυματισμένο πόδι του ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών.

Ο Μαροκινός επιθετικός σφάδαζε στο γήπεδο και οι αντιδράσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες ήταν συγκλονιστικές, με τον ίδιο να αποχωρεί τελικά με φορείο από το γήπεδο και μέσα σε χειροκροτήματα από όλο τον κόσμο.

Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, ευστόχησε και σχημάτισε το αριθμό 9 προς την κερκίδα, το νούμερο της φανέλας του Ελ Κααμπί.