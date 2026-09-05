Αθλητικά

Premier League: Ο Χάαλαντ οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στο 3/3

Τα πρώτα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος
Ο Χάαλαντ
Ο Χάαλαντ σκοράρει κόντρα στην Κόβεντρι / REUTERS/Phil Noble
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Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να μην ενθουσιάζει με την απόδοσή της, αλλά έστω κι έτσι έχει φθάσει στο 3/3 με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της, μετά το 1-0 επί της Κόβεντρι στην Premier League.

Μετά την απώλεια του Community Shield από την Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι έφθασε στο απόλυτο των νικών στην Premier League, αφού “λύγισε” και τη νεοφώτιστη Κόβεντρι, χάρη σε γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με φοβερή καρφωτή κεφαλιά στο 25ο λεπτό και η ομάδα του κράτησε μέχρι τέλους τη νίκη, για να παραμείνει και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ “άγγιξε” την πρώτη φετινή της νίκη κόντρα στην Τότεναμ στην Premier League, αλλά το VAR ακύρωσε το γκολ του Γουίλιαμς στο 66′ και έτσι, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 2–2

Μπράιτον – Λιντς 1–1

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 2–3

Μάντσεστερ Σίτι – Κόβεντρι 1–0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ 0–0

Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ 1–1

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