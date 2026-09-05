Παναθηναϊκός: Τέλος κι επίσημα ο Τάσος Μπακασέτας, υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον Τάσο Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ και αποχαιρέτησε τον πρώην αρχηγό της ομάδας και της Εθνικής Ελλάδας, μετά από 2,5 χρόνια στους “πράσινους”.

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ για τη νέα σεζόν και έτσι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής εντάχθηκε στους Πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Τριφυλλιού, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας.

Τάσο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!

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Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«Συμφωνία συνεργασίας με Τάσο Μπακασέτα Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει τη συμφωνία μεταγραφής με τον Παναθηναϊκό για τον Ελλαδίτη διεθνή ποδοσφαιριστή, Τάσο Μπακασέτα.

Ο Τάσος Μπακασέτας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας καταγράψει μια σπουδαία και πολυετή πορεία σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο, στα πρωταθλήματα Ελλάδας και Τουρκίας κατακτώντας τίτλους και καταγράφοντας σημαντικές ατομικές διακρίσεις.

Παράλληλα, αποτελεί επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, της οποίας είναι αρχηγός, μετρώντας 82 συμμετοχές με 19 γκολ έχοντας σημαντική παρουσία με το εθνόσημο. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Μπακασέτα στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».