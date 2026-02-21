Αγιούμπ Ελ Κααμπί: «Μυθικό» συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό αποκαλύπτουν στο Μαρόκο

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει πρόταση ανανέωσης στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στην πατρίδα του γίνεται λόγος για ένα νέο “μυθικό” συμβόλαιο από την πλευρά των Πειραιωτών προς τον Μαροκινό επιθετικό.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσίευμα του sport.le360.ma, ο Ολυμπιακός θα προσφέρει διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο και ετήσιες απολαβές, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Πειραιώτες είναι δεδομένο ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κρατήσουν στην ομάδα τον αρχισκόρερ τους και με βάση το μαροκινό ρεπορτάζ, θα του προτείνουν ένα “πακέτο” συνολικών αποδοχών της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, για να τον διατηρήσουν στα “ερυθρόλευκα” μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όταν και θα είναι 35 ετών.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σκόρερ του μοναδικού γκολ του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League του 2024, “μετράει” 76 γκολ και 12 ασίστ με τη φανέλα των Πειραιωτών.