Αθλητικά

Βόλος – Ολυμπιακός live για την 3η αγωνιστική της Super League

Δεύτερη σερί εκτός έδρας αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
3η αγωνιστική SL - Γήπεδο: Πανθεσσαλικό
Διαιτητής: Τζήλος - VAR: Φωτιάς, AVAR: Πουλικίδης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League! Ένα βαθμό έχει η ομάδα της Μαγνησίας, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή.

18:51 | 05.09.2026

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε τρεις μέρες (08.09.2026, 21:45), αυτή τη φορά στον Πειραιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

18:50 | 05.09.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού

18:50 | 05.09.2026

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Θωμάς Βαλιώτης

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Βασίλειος Φωτιάς

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

18:49 | 05.09.2026
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
18:48 | 05.09.2026

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 17 φορές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τον Ολυμπιακό να είναι αήττητος. με 14 νίκες και 3 ισοπαλίες

18:47 | 05.09.2026
Με τον κόσμο του στο πλευρό του ο Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό
18:47 | 05.09.2026

Στον πάγκο του Βόλου: Κοσέλεφ, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Ρέτζις, Γκαραβέλας, Λυκουρίνος, Αγιάκουα, Ρεφατλλάρι, Γρόσδης, Χαραλαμπόγλου.

18:46 | 05.09.2026

Στον πάγκο του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονσάλες, Τικνιζιάν.

18:46 | 05.09.2026

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Ες-Σαουμπί, Μεντίλ, Μπαρέ, Κόμπα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Τζόκα, Ουρτάδο.

18:46 | 05.09.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δέκα αλλαγές από το ματς με την ΑΕΛ Novibet κρατώντας μόνο τον Μπρούνο στην αρχική σύνθεση των Πειραιωτών. Όμως είναι κατά 9/11 ίδια με εκείνη που έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη

18:46 | 05.09.2026
18:46 | 05.09.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί

18:46 | 05.09.2026

Ένα βαθμό έχει ο Βόλος, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή

18:45 | 05.09.2026

Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League

18:45 | 05.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Super League

18:44 | 05.09.2026
Καλό σας απόγευμα
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
178
126
85
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo