Βόλος – Ολυμπιακός live για την 3η αγωνιστική της Super League

Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League! Ένα βαθμό έχει η ομάδα της Μαγνησίας, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή.
Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε τρεις μέρες (08.09.2026, 21:45), αυτή τη φορά στον Πειραιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Μιχαήλ Ματσούκας
VAR: Βασίλειος Φωτιάς
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 17 φορές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τον Ολυμπιακό να είναι αήττητος. με 14 νίκες και 3 ισοπαλίες
Στον πάγκο του Βόλου: Κοσέλεφ, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Ρέτζις, Γκαραβέλας, Λυκουρίνος, Αγιάκουα, Ρεφατλλάρι, Γρόσδης, Χαραλαμπόγλου.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονσάλες, Τικνιζιάν.
Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Ες-Σαουμπί, Μεντίλ, Μπαρέ, Κόμπα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Τζόκα, Ουρτάδο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δέκα αλλαγές από το ματς με την ΑΕΛ Novibet κρατώντας μόνο τον Μπρούνο στην αρχική σύνθεση των Πειραιωτών. Όμως είναι κατά 9/11 ίδια με εκείνη που έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί
Ένα βαθμό έχει ο Βόλος, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή
Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Super League