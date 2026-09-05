Βόλος – Ολυμπιακός live για την 3η αγωνιστική της Super League

Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League! Ένα βαθμό έχει η ομάδα της Μαγνησίας, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή.