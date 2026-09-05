Αθλητικά

Ο Γιώργος Κούτσιας σκόραρε ξανά για τη Φαμαλικάο στην Πορτογαλία

Δεύτερο γκολ για τον Έλληνας επιθετικό με τη φανέλα της Φαμαλικάο
Ο Κούτσιας
Ο Κούτσιας πανηγυρίζει γκολ του με τη Φαμαλικάο / REUTERS
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Ο Γιώργος Κούτσιας έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, αφού σκόραρε και στο παιχνίδι με την Εστρέλα Αμαδόρα για το πρωτάθλημα.

Μετά το γκολ στο ντεμπούτο του στην Πορτογαλία, ο Γιώργος Κούτσιας βρήκε δίχτυα και στο Εστρέλα Αμαδόρα – Φαμαλικάο, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας επιθετικός πήρε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ιδανικό τελείωμα από κοντά “έγραψε” τον 1-0 για την ομάδα του στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα.

Ο Κούτσιας αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι από τη Φαμαλικάο.

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Αθλητικά
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