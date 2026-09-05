Παναθηναϊκός: Τέλος κι επίσημα ο Τάσος Μπακασέτας

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον Τάσο Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ και αποχαιρέτησε τον πρώην αρχηγό της ομάδας και της Εθνικής Ελλάδας, μετά από 2,5 χρόνια στους “πράσινους”.

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ για τη νέα σεζόν και έτσι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής εντάχθηκε στους Πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Τριφυλλιού, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας.

Τάσο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!