Αθλητικά

Εφές Αναντολού – ΑΕΚ 101-72: «Βαριά» φιλική ήττα για την Ένωση στην Τουρκία

Ξεχώρισε ο Μπάρτλεϊ για την ΑΕΚ κόντρα στην Εφές της Euroleague
Ο Μπάρτλεϊ
Ο Μπάρτλεϊ με τη φανέλα της ΑΕΚ (EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν, δίνοντας φιλική αναμέτρηση με την Εφές Αναντολού στην Τουρκία, η οποία και έδειξε όμως τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.

Η Εφές Αναντολού της Euroleague, δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη με 101-72 επί της ΑΕΚ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει πάντως την ευκαιρία να τεστάρει τους παίκτες του κόντρα σε μία ομάδα από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και ο ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ ξεχώρισαν για την Ένωση στην Τουρκία, ενώ για τους νικητές του Πάμπλο Λάσο, ο Μπρούνο Φερνάντο με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, με τον Ματ Στράζελ να προσθέτει 15 πόντους και 4 ασίστ.

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