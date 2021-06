Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι συγκλονιστικός, αλλά οι 48 του πόντοι δεν ήταν αρκετοί αυτή τη φορά για να “λυγίσει” τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο σούπερ σταρ του NBA παραδέχθηκε την ανωτερότητα των αντιπάλων του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ αγκάλιασε και τον ίδιο τον Greek Freak σε μία σκηνή που θα μείνει στην ιστορία.

Μετά το τέλος του αγώνα δε, δήλωσε τα εξής: «Η ιστορία πρέπει να είναι γι’ αυτούς και πόσο καλά έπαιξαν σε αυτή τη σειρά, πόσο καλά έπαιξαν όλη τη σεζόν. Σεβασμός για τους Μιλγουόκι Μπακς»

