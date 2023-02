Ο θανατηφόρος σεισμός στην Τουρκία έχει στερήσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι. Ο παίκτης της Χάιτασπορ Κριστιάν Ατσού φέρεται να βρίσκεται εγκλωβισμένος, ενώ οι διασώστες ψάχνουν ακόμη για τον αθλητικό διευθυντής της ομάδας, Τανέρ Σαβούτ.

Ο φονικός σεισμός κλίμακας 7,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε τα σύνορα Τουρκίας και Συρίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2) έχει σοκάρει την παγκόσμια κοινότητα, με τις εικόνες από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο να είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να διασώσουν όσους ανθρώπους βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια κι όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ οι διασώστες έβγαλαν σώους από ένα γκρεμισμένο κτίριο δύο ποδοσφαιριστές της Χατάισπορ, τους Μπουράκ Οκσούζ και Μπερντούγκ Γιλντιρίμ, καθώς επίσης κι ένα μέλος του τεχνικού τιμ της ομάδας, τον Κερίμ Αλιτσί.

Άλλα δύο μέλη της ομάδας της Χατάισπορ όμως φέρονται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν στην πόλη. Πρόκειται για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Πόρτο και της Τσέλσι, Κρίστιαν Ατσού και τον αθλητικό διευθυντής της ομάδας, Τανέρ Σαβούτ, οι οποίοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Να αναφέρουμε ότι την Κυριακή (05/02), ο Ατσού χάρισε τη νίκη στη Χατάισπορ απέναντι στην Κασίμπα, μπαίνοντας αλλαγή στο 87’ του αγώνα και σκοράροντας στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, με εκτέλεση φάουλ.

Την ίδια ώρα, στο μακρύ κατάλογο των αγνοούμενων απ’ τον καταστροφικό σεισμό είναι κι ο τερματοφύλακας της Μαλάτιασπορ, Εγιούπ Τουρκασλάν. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από ένα γκρεμισμένο κτίριο τη σύζυγό του, όμως ο ίδιος αγνοείται ακόμα.

🇹🇷 Hatayspor forward Cristian Atsu and director Taner Savut have been left under the rubble after the earthquake in Türkiye.



Search and rescue teams are looking them now, reports @yagosabuncuoglu. pic.twitter.com/S2IqRo46PK