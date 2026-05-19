«Ο Μάικ Τζέιμς συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα» αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Η Βαρκελώνη φαίνεται πω θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του Μάικ Τζέιμς. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο Αμερικανός έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελόνα και απομένουν οι υπογραφές και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Όπως γράφτηκε στην “Mundo Deportivo”, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα κατάφεραν να αποσπάσουν το “ναι” του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Μονακό μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Μπαρτσελόνα είχε θέσει ως προτεραιότητές της τους Φρανσίσκο και Μοντέρο για τη μετεγγραφική της ενίσχυση, όμως- βλέποντας τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να δυσκολεύουν πολύ για εκείνη- αποφάσισε να κινηθεί για τον Μάικ Τζέιμς.

Ο 35χρονος Μάικ Τζέιμς εμφανίζεται να απάντησε θετικά στην πρόταση που δέχθηκε, παρότι ο Πασκουάλ οδεύει προς την έξοδο από τον πάγκο των Καταλανών και προς την Dubai BC.

Μετά από σχεδόν 13 σεζόν στη Euroleague, ο Μάικ Τζέιμς έχει 16.4 πόντοι, 3.2 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 1.0 κλέψιμο μέσο όρο, μαζί με 17.1 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2023-24, ενώ υπήρξε και μέλος του κλειστού κλαμπ των 25 πολυτιμότερων παικτών του θεσμού, όσον αφορά την σύγχρονη ιστορία του. Έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Μπασκόνια (2014-16), Παναθηναϊκό (2016-18), Ολίμπια Μιλάνο (2018-19), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2019-2021) και Μονακό (2021-2026).