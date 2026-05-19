Όταν ο Χαβιέρ Ριμπάλτα «λύγισε» μπροστά στους παίκτες της ΑΕΚ: «Έχασα τον πατέρα μου και εσείς με βοηθήσατε»

Κατά τη διάρκεια της φιέστας, για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα video στις γιγαντοοθόνες της Allwyn Arena, το οποίο περιελάμβανε και μια συγκινητική στιγμή για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Σε αυτό το video εμφανίστηκαν διάφορα σημαντική σημεία της σεζόν για την ΑΕΚ (σ.σ. σαν μια μικρή ανασκόπηση), όπως και μία σειρά από ομιλίες από τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ ξεχώρισε αυτή του Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Ο Βάσκος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ -ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη διακριτική του παρουσία- εμφανίστηκε να δίνει μία συγκινητική ομιλία στους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, αναφερόμενος και στον χαμό του πατέρα του.

“Θα ξεκινήσω με τις ευχαριστήριες για τους ανθρώπους γύρω σας, τους εργαζόμενους του κλαμπ που κάνουν την δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Όλοι εσείς είστε σαν οικογένεια για εμένα.

Ξέρετε πως έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο Νοέμβριο και το να είμαι μαζί σας κάθε μέρα με βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσω τη δύσκολη αυτή τη στιγμή για εμένα” ανέφερε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.