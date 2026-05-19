Η Λίβερπουλ αποκάλυψε τη νέα της φανέλα που είναι εμπνευσμένη από τα 90’s

Η Λίβερπουλ παρουσίασε την Τρίτη (19.05.2026) τη νέα της εντυπωσιακή της φανέλα ενόψει της σεζόν 2026/27, η οποία είναι εμπνευσμένη από το παρελθόν της ομάδας.

Το design της νέας φανέλας της Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από τη θρυλική σεζόν 1989-90, όταν η ομάδα του Κένι Νταλγκλίς κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα εμφάνιση συνδυάζει το κλασικό κόκκινο χρώμα με retro λεπτομέρειες και αισθητική που παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, στο πίσω μέρος της φανέλας, λίγο κάτω από το σημείο που σβέρκου, υπάρχει και ο αριθμός “97|” στη μνήμη όσων έχασαν τη ζω’η τους στην τραγωδία του Χίλσμπορο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Adidas “Η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Liverpool FC 26/27 ανανεώνει το look του 1989 για το σήμερα, τιμώντας την επιτυχία και το στυλ, με το vibe μιας εποχής που το ποδόσφαιρο έμοιαζε απλό και όμορφο.

Get a closer look at our new home kit — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2026

Το εμβληματικό print σε όλη την έντονη κόκκινη βάση ξεχωρίζει κάτω από τους προβολείς του Anfield. Αυτή η εμφάνιση φτιάχτηκε για να θυμίζει σε παίκτες και fans τις δόξες του 1989 και να τους προετοιμάσει για τις μελλοντικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

‘Έμπνευση από εμβληματικά ποδοσφαιρικά σχέδια του αρχείου της adidas, στυλ για σύγχρονους fans: το νέο Liverpool FC 26/27 Stadium Pack δίνει μοντέρνο look στη νοσταλγία.

Σχεδιασμένο για όσους ζουν για το ποδόσφαιρο κάθε μέρα, το Liverpool FC Stadium pack συνδυάζει εμβληματικό στυλ και high fashion look. Μια συλλογή με φανέλα, μπλούζα με σχέδιο και tracksuit, για ελευθερία κίνησης στους δρόμους της πόλης αλλά και στις κερκίδες”