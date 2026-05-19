Αθλητικά

Η Λίβερπουλ αποκάλυψε τη νέα της φανέλα που είναι εμπνευσμένη από τα 90’s

Υπάρχει και αναφορά για τις 97 αδικοχαμένες ψυχές της τραγωδίας του Χίλσμπορο
Η Λίβερπουλ αποκάλυψε τη νέα της φανέλα που είναι εμπνευσμένη από τα 90’s
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Λίβερπουλ παρουσίασε την Τρίτη (19.05.2026) τη νέα της εντυπωσιακή της φανέλα ενόψει της σεζόν 2026/27, η οποία είναι εμπνευσμένη από το παρελθόν της ομάδας.

Το design της νέας φανέλας της Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από τη θρυλική σεζόν 1989-90, όταν η ομάδα του Κένι Νταλγκλίς κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Η νέα εμφάνιση συνδυάζει το κλασικό κόκκινο χρώμα με retro λεπτομέρειες και αισθητική που παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, στο πίσω μέρος της φανέλας, λίγο κάτω από το σημείο που σβέρκου, υπάρχει και ο αριθμός “97|” στη μνήμη όσων έχασαν τη ζω’η τους στην τραγωδία του Χίλσμπορο.

liverpool fanela

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Adidas “Η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Liverpool FC 26/27 ανανεώνει το look του 1989 για το σήμερα, τιμώντας την επιτυχία και το στυλ, με το vibe μιας εποχής που το ποδόσφαιρο έμοιαζε απλό και όμορφο.

Το εμβληματικό print σε όλη την έντονη κόκκινη βάση ξεχωρίζει κάτω από τους προβολείς του Anfield. Αυτή η εμφάνιση φτιάχτηκε για να θυμίζει σε παίκτες και fans τις δόξες του 1989 και να τους προετοιμάσει για τις μελλοντικές.

‘Έμπνευση από εμβληματικά ποδοσφαιρικά σχέδια του αρχείου της adidas, στυλ για σύγχρονους fans: το νέο Liverpool FC 26/27 Stadium Pack δίνει μοντέρνο look στη νοσταλγία.

Σχεδιασμένο για όσους ζουν για το ποδόσφαιρο κάθε μέρα, το Liverpool FC Stadium pack συνδυάζει εμβληματικό στυλ και high fashion look. Μια συλλογή με φανέλα, μπλούζα με σχέδιο και tracksuit, για ελευθερία κίνησης στους δρόμους της πόλης αλλά και στις κερκίδες”

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
123
105
104
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo