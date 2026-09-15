Αγνώριστος ο Αλιόσα Ασάνοβιτς στην εκδήλωση της UEFA στη Θεσσαλονίκη

Πολλοί θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έδωσαν το “παρών” στην εκδήλωση “UEFA Football in Schools” της Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν ο Αλιόσα Ασάνοβιτς αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση.

Στα 60 του χρόνια πλέον, ο Αλιόσα Ασάνοβιτς έχει αφήσει πίσω του τη σπουδαία ποδοσφαιρική του καριέρα, που τον έφερε για ένα διάστημα και στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά συνεχίζει να ασχολείται με το άθλημα και έπαιξε ποδόσφαιρο στην εκδήλωση της UEFA.

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Ο παλαίμαχος “βιρτουόζος” του αθλήματος και κατέχει πια ρόλο πρεσβευτή της Κροατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για να επιστρέψει στη χώρα μας, για το Football in Schools στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ασάνοβιτς στο UEFA Football in Schools / EUROKINISSI

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε για μία 2ετία στον Παναθηναϊκό, έχοντας 61 συμμετοχές με 13 γκολ και 17 ασίστ, ενώ πέρασε και από την αγγλική Premier League και τη γαλλική Ligue 1, αλλά στο κορυφαίο επίπεδο έγινε γνωστός μέσα από την εθνική Κροατίας, στην οποία ήταν πρωταγωνιστής στο ιστορικό Μουντιάλ για τη χώρα του, το 1998, όπου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Ασάνοβιτς παρέμεινε στο ποδόσφαιρο και το 2006 μπήκε στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Κροατίας, ως βοηθός του Σλάβεν Μπίλιτς. Αργότερα εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στη σλοβακική Ντουνάισκα Στρέντα, την εθνική Κροατίας και την εθνική Ζάμπιας, αλλά πλέον εκπροσωπεί την Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και βρέθηκε ως πρεσβευτής της και στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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Κάπως έτσι, ήρθε και στην Ελλάδα για την εκδήλωση “UEFA Football in Schools” και εμφανίστηκε αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και γένια, αλλά και αρκετά αλλαγμένος γενικότερα. Αρκετός κόσμος δυσκολεύτηκε έτσι να τον αναγνωρίσει, αλλά ο ίδιος έδειξε ότι… μιλάει ακόμη στην μπάλα, στον αγώνα που έδωσε με άλλους θρύλους του αθλήματος, όπως ο Γερμανός Όλιβερ Μπίρχοφ και οι Έλληνες Θοδωρής Ζαγοράκης, Γιώργος Καραγκούνης, Άγγελος Μπασινάς, Βασίλης Τσιάρτας και Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Ο Ασάνοβιτς στο UEFA Football in Schools (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ασάνοβιτς βρέθηκε έτσι και με πρώην συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, όπως ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιώργος Καραγκούνης.