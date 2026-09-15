Ο Χρήστος Κοσίδης αποχαιρέτησε την ΑΕΚ: «Ευχαριστώ για την τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα»

Ο Χρήστος Κοσίδης αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ και αποχαιρέτησε την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως και ο αδερφός του, Μιχάλης.

Έχοντας προέλθει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, ο Χρήστος Κοσίδης έφθασε μέχρι την πρώτη ομάδα της Ένωσης και φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα για δύο αγώνες, πριν βάλει τέλος στην παρουσία του στην ομάδα, με τη λήξη του συμβολαίου του.

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Ο 21χρονος μπακ έγραψε σχετικά στο instagram: «Ένας κύκλος κλείνει, αφήνοντας πίσω του στιγμές, εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαριστώ την ΑΕΚ για όλα όσα μου χάρισε και για την τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εις το επανιδείν»