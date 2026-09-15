Αλεξάντερ Τσέφεριν: «Η Ομοσπονδία με τον Μάκη Γκαγκάτση κάνει εξαιρετική δουλειά» – Κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο τάχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, συναντήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Football in Schools” και έδειξαν τις εξαιρετικές τους σχέσεις.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αποθέωσε τον Μάκη Γκαγκάτση για τη δουλειά του ως πρόεδρος της ΕΠΟ, με τον δεύτερο να τάσσεται ξανά υπέρ της UEFA στη “διαμάχη” με τον Τζιάνι Ινφαντίνο στη FIFA.

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Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση που έδωσαν το «παρών» και θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως οι Αλιόσα Ασάνοβιτς, Όλιβερ Μπίρχοφ Θόδωρος Ζαγοράκης, Γιώργος Καραγκούνης, Βασίλης Τσιάρτας, Άγγελος Μπασινάς και Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Γκαγκάτσης ανέφερε: «Η θέση της ΕΠΟ είναι ξεκάθαρη, έχουμε ταχθεί κατά της υποψηφιότητας Ινφαντίνο. Το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα θα συζητηθεί μεταξύ των προέδρων και των γραμματέων των Ομοσπονδιών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της UEFA δήλωσε τα εξής: «Το ποδόσφαιρο grassroots είναι απαραίτητο. Το κορυφαίο επίπεδο πρέπει να ενισχύει το ποδόσφαιρο grassroots. Χωρίς ποδόσφαιρο grassroots δεν υπάρχουν κορυφαίοι παίκτες. Τα παιδιά δεν απολαμβάνουν τη ζωή. Γίνονται πιο υγιή παίζοντας ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ότι όλοι θα γίνουν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, αλλά το ποδόσφαιρο grassroots είναι το κλειδί.



Η Ελλάδα έχει φανταστική ιστορία σε πολλούς τομείς και το ποδόσφαιρο είναι ένας από αυτούς. Η Ομοσπονδία υπό τον Μάκη Γκαγκάτση κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα χρειαστείτε ακόμα δουλειά στις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και κυρίως τα παράπονά τους για τη διαιτησία, αλλά νομίζω η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πριν μερικά χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό.



Το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση και ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε προς πώληση. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους και πρέπει να παίζεται από όλους. Είμαστε απόλυτα ομόφωνοι σε αυτό».