ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Ο διαιτητής Αλμπερόλα Ρόχας στο ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Ο διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τον αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο (17.09.2026, 19:45, Newsit.gr), για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο 36χρονος Ισπανός διαιτητής, που θεωρείται εκ των κορυφαίων της La Liga και πέρυσι σφύριξε τον τελικό του κυπέλλου ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, θα έχει βοηθούς τους Μορένο και Φερνάντεζ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Βίκτορ Γκαρσία Βεντούρα, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Βαλεντίν Γκόμεζ με βοηθό τον Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

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Η διαιτητική ομάδα

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Α’ βοηθός: Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο (Ισπανία)

Β’ βοηθός: Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ (Ισπανία)

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Τέταρτος διαιτητής: Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα (Ισπανία)

VAR: Βαλεντίν Γκόμεθ (Ισπανία)

AVAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)