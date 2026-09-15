«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους» γράφουν στην Τουρκία

Ο Ολυμπιακός αναζητά έναν επιθετικό στο τέλος των μετεγγραφών και στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι έχει φθάσει σε συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλαμτζί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ, ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους Μουαντιλαμτζί, έναντι του ποσού των 9 εκατομμυρίων ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 28χρονος επιθετικός από το Τσαντ ήταν βασικός τα τελευταία χρόνια στην τουρκική ομάδα και “μέτρησε” 30 γκολ και 10 ασίστ σε 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Με τον Ολυμπιακός εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει και ο ίδιος έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και απομένουν οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετεγγραφή του, σύμφωνα πάντα με το τουρκική ρεπορτάζ.

Ο Μάριους είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, έχοντας 26 συμμετοχές και 4 γκολ.