Τρίσταν Βούκτσεβιτς: «Μίλησα με τον Σπανούλη για την Εθνική Ελλάδας, αλλά του είπα ότι νιώθω Σέρβος»

Ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς μίλησε στο σερβικό “BasketNews” και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον λόγο που επέλεξε να εκπροσωπήσει την Σερβία, κλείνοντας έτσι την πόρτα της Εθνικής Ελλάδας. Ο 23χρονος φόργουορντ των Γουίζαρντς εξήγησε το σκεπτικό του, αναφέροντας μάλιστα και την προσπάθεια του Βασίλη Σπανούλη να τον εντάξει στη γαλανόλευκη.

Ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς επέλεξε να αγωνιστεί με την εθνική Σερβίας του… πατέρα του, Ντούσαν Βούκσεβιτς, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό (έχοντας πέρασμα και από τον Απόλλωνα Πάτρας).

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Ο Βούκσεβιτς είχε το δικαίωμα να επιλέξει τη χώρα του πατέρα του, αυτή που μεγάλωσε, αλλά ακόμη και την Ιταλία όπου γεννήθηκε, καταλήγοντας στην επιλογή της Σερβίας.

“Πάντα είχα στο μυαλό μου να παίξω για τη Σερβία. Είχα μια άσχημη εμπειρία στην Παρτιζάν, εξαιτίας της οποίας αποφάσισα να περιμένω και να δω αν θα επέστρεφα στη Σερβία μετά από όλα αυτά. Ο Πέσιτς μου εξήγησε ότι η εθνική ομάδα και η Παρτιζάν είναι εντελώς διαφορετικές ιστορίες, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα – και αυτό ίσχυε. Νιώθεις καλά στην εθνική ομάδα, όλα είναι θετικά και όμορφα. Μπαίνεις στο γήπεδο για να κερδίσεις.

Εκείνη την περίοδο, μίλησα και με τον προπονητή της Ελλάδας, ο οποίος προσπάθησε να με πείσει να παίξω για την Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά τελικά του είπα: “Νιώθω Σέρβος”. Δεν έχεις κανένα οικονομικό όφελος, δεν πληρώνεσαι για να παίξεις, παίζεις επειδή το αγαπάς. Του είπα αμέσως ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι η Σερβία”, ανέφερε για το θέμα.