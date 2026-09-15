Greek Legends του 2004, ο Ασάνοβιτς, ο Μπίρχοφ και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, έπαιξαν ποδόσφαιρο με παιδιά στην πλατεία Αριστοτέλους

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γιορτάζει σήμερα (15.09.2026), 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ “Football in Schools” με τη συμμετοχή παιδιών από την ευρύτερη περιοχή. Στο event που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους συμμετείχε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, Greek Legends που κατέκτησαν το Euro 2004, ξένοι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, και πολλοί άνθρωποι του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας μάλιστα, δεν παρέλειψε να δείξει και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, παρέα με τους Πρωταθλητές Ευρώπης, Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Άγγελο Μπασινά, Βασίλη Τσιάρτα, Δημήτρη Παπαδόπουλο, την πρώτη σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γυναικών, Δήμητρα Παντελιάδου, τον θρυλικό Γερμανό επιθετικό, Όλιβερ Μπίρχοφ και τον Κροάτη παλαίμαχο μεσοεπιθετικό -με πέρασμα από τον Παναθηναϊκό- Αλιόσα Ασάνοβιτς.

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Παρόντες μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης και πρόεδροι των ΕΠΣ.

Άγγελος Μπασινάς και Όλιβερ Μπίρχοφ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Αλιόσα Ασάνοβιτς (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ FOOTBALL IN SCHOOLS ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Ο Γιώργος Καραγκούνης (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Βασίλης Τσιάρτας (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ FOOTBALL IN SCHOOLS ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Ο Μάκης Γκαγκάτσης προσπαθεί να μαρκάρει τον Άγγελο Μπασινά (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε από το πρωί, με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA να πραγματοποιείται στην πόλη.