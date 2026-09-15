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Αθλητικά

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Χωρίς Παβλένκα ο «δικέφαλος του Βορρά» στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λίσι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (16.09.2026, 20:00, Newsit.gr, OPEN) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και θέλει μόνο νίκη, μετά το 0-0 που έφερε με τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς στο Περιστέρι, με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει αποστολή στην οποία δεν βρίσκεται ο Παβλένκα. Ο έμπειρός τερματοφύλακας ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ δεν συμπεριλήφθηκε και ο νεοαποκτηθείς, Σιμόν Μπάνζα. Εκτός των επιλογών του Αλέσιο Λίσι παραμένουν οι Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρρής και Τσάλοφ που ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Οι έξι Έλληνες παίκτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση είναι οι Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Μύθου και Χατσίδης.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

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